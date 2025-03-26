Магнитные бури сегодня, 26 марта, — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в среду, 26 марта, не ожидается. Однако магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 марта

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение последних 24 часов произошли шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

А геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается на низком уровне с возможными вспышками класса M.

Солнечная активность на 26 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 29

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь самочувствие может ухудшаться из-за влияния на организм магнитных полей и изменение электрического потенциала атмосферы. Стоит придерживаться нескольких советов:

обеспечьте себе достаточный и регулярный сон;

практикуйте релаксационные техники, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога;

ешьте легкую и здоровую пищу, богатую витаминами и минералами;

пейте достаточно воды;

избегайте чрезмерных физических нагрузок, чтобы не перегружать организм.

Напомним, в NASA обсуждают проведение еще одного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner.

Ранее астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор вернулись на Землю. На МКС они были девять месяцев.