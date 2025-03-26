Магнитные бури сегодня, 26 марта, — чего ожидать метеозависимым

Появилось 29 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в среду, 26 марта, не ожидается. Однако магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 марта
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение последних 24 часов произошли шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
А геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается на низком уровне с возможными вспышками класса M.
Солнечная активность на 26 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 29
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь самочувствие может ухудшаться из-за влияния на организм магнитных полей и изменение электрического потенциала атмосферы. Стоит придерживаться нескольких советов:
- обеспечьте себе достаточный и регулярный сон;
- практикуйте релаксационные техники, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога;
- ешьте легкую и здоровую пищу, богатую витаминами и минералами;
- пейте достаточно воды;
- избегайте чрезмерных физических нагрузок, чтобы не перегружать организм.
Напомним, в NASA обсуждают проведение еще одного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner.
Ранее астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор вернулись на Землю. На МКС они были девять месяцев.
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