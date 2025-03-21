Другий шанс для Boeing — NASA планує ще один тестовий політ для Starliner

Космічний корабель Boeing Starliner на борту ракети-носія Atlas V. Фото: Steve Nesius/REUTERS

NASA розглядає можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner перед тим, як розпочати його використання для регулярних польотів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Цей політ може бути як з екіпажем, так і без нього.

Про це пише SpaceNews.

Читайте також:

Які старі проблеми Boeing Starliner виправлять перед наступним польотом

"Ми хочемо провести цей політ, щоб протестувати всі зміни, які вносимо до корабля, а після цього перейти до ротаційних місій екіпажів", — зазначив менеджер програми комерційних пілотованих польотів NASA Стів Стіч.

Модифікації Starliner стосуються його рушійної системи. Під час тестової місії Crew Flight Test (CFT) у 2024 році корабель зіткнувся з витоками гелію та збоями в роботі двигунів. Через це NASA вирішило повернути Starliner на Землю без екіпажу. Астронавти Суні Вільямс і Бутч Вілмор, які прибули на МКС на цьому кораблі для короткого перебування, змушені були залишитися на станції до завершення місії Crew-9.

Планується повністю перевірити та випробувати рушійну систему, а також усунути витоки гелію та ризик виникнення несправностей двигунів.

NASA поки не визначилося, чи буде наступний тестовий політ пілотованим. Проте навіть у разі безекіпажного запуску корабель буде оснащений усіма системами, необхідними для перевезення астронавтів.

З моменту повернення Starliner у вересні минулого року NASA та Boeing продовжують аналізувати проблеми, що виникли під час місії CFT. За словами Стіча, вже вдалося закрити 70% виявлених технічних збоїв. Однак питання з рушійною системою ще потребує додаткових випробувань.

Попри труднощі та фінансові втрати, компанія не відмовляється від розробки корабля. Окрім проблем із рушійною системою, Starliner вже надав NASA необхідні дані для сертифікації корабля для пілотованих польотів. Будь-який наступний тестовий політ проходитиме в рамках "постсертифікаційного" етапу чинного контракту Boeing з NASA.

Однак конкретні терміни початку регулярних місій Starliner поки що невідомі. У липні NASA планує запустити місію Crew-11 на SpaceX Crew Dragon, а в серпні — вантажну місію Dragon для випробування функції корекції орбіти МКС.

Нагадаємо, довготривала незапланована місія астронавтів NASA Суніти Вільямс та Баррі Вілмора нарешті завершилася. Їх повернули на Землю після дев'ятимісячного перебування на МКС, хоча спочатку подорож планувалася лише на 8 днів.

Також ми писали, що через нещодавнє історичне повернення астронавтів NASA з дев'ятимісячної подорожі на МКС деякі допитливі уми поставили собі цікаве питання. Їх турбувало, як довго зможуть прожити астронавти на космічній станції, якщо людство зникне.