На Землі стався кінець світу — як довго проживуть астронавти на МКС

Міжнародна космічна станція. Фото: NASA/Reuters

Нещодавно завершилася сага про повернення додому з космосу астронавтів NASA Бутча Вілмора та Суні Вільямс, які перебували на МКС дев'ять місяців замість запланованих восьми днів. Через цю ситуацію у деяких допитливих умів могло виникнути питання, як довго астронавти зможуть вижити на МКС, якщо на Землі станеться глобальна катастрофа?

Про це пише LADbible.

Читайте також:

Як довго проживуть астронавти на МКС, якщо на Землі зникнуть усі люди

Пояснити це вирішив ютубер та викладач Vsauce. Він розповів, що кисень для дихання переробляється на МКС за допомогою електролізу, водночас нормоване харчування допоможе протриматися близько двох років, перш ніж вони відчують голод, залежно від того, коли пристикується останній корабель постачання.

Раніше NASA заявляло, що вся їжа, відправлена в космос, має термін придатності не менше одного року. Враховуючи сценарій, в якому можуть опинитися астронавти, прострочена їжа не стане першою у списку проблем.

Бувало, що астронавти на МКС перебували вісім місяців без поповнення запасів, тому існують реальні сценарії, коли їм доводилося обходитися без постачань з Землі.

Якщо нестача їжі та повітря не зможе вбити дослідників космосу, то що зможе? Є певний процес, який називається орбітальним розпадом.

Блогер розповідає, що МКС може проіснувати близько 15 місяців, перш ніж звалитися на Землю. Станція обертається на висоті близько 418 км, але опускається ближче до планети через поєднання гравітаційного тяжіння Землі та низького рівня кисню, що уповільнює рух корабля.

В таких умовах орбіта МКС зазвичай повертається на правильний курс за допомогою періодичних коригувань з кораблів постачання. NASA, згідно з Планом переходу космічної станції до 2024 року, прогнозує, що МКС зможе пропрацювати без коригувань приблизно один-два роки, перш ніж згорить в атмосфері, а значить, прогноз Vsauce виявився правильним.

Нагадаємо, Ілон Маск поділився деталями майбутньої місії на Марс. За словами засновника компанії SpaceX, наприкінці 2026 року планується запустити космічний корабель до червоної планети, і в разі успішної посадки перші люди можуть висадитися на ній вже в проміжку з 2029-го до 2031 року.

Також ми писали, що NASA спільно з Nokia встановили на Місяці систему 4G LTE. Вона отримала назву Lunar Surface і повинна забезпечити високошвидкісний зв'язок між місяцеходами та посадковими модулями.