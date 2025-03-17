На Земле произошел конец света — как долго проживут астронавты на МКС

Международная космическая станция. Фото: NASA/Reuters

Недавно завершилась сага о возвращении домой из космоса астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс, которые находились на МКС девять месяцев вместо запланированных восьми дней. Из-за этой ситуации у некоторых любознательных умов мог возникнуть вопрос, как долго астронавты смогут выжить на МКС, если на Земле произойдет глобальная катастрофа?

Об этом пишет LADbible.

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Объяснить это решил ютубер и преподаватель Vsauce. Он рассказал, что кислород для дыхания перерабатывается на МКС с помощью электролиза, в то же время нормированное питание поможет продержаться около двух лет, прежде чем они почувствуют голод, в зависимости от того, когда пристыкуется последний корабль снабжения.

Ранее NASA заявляло, что вся еда, отправленная в космос, имеет срок годности не менее одного года. Учитывая сценарий, в котором могут оказаться астронавты, просроченная еда не станет первой в списке проблем.

Бывало, что астронавты на МКС находились восемь месяцев без пополнения запасов, поэтому существуют реальные сценарии, когда им приходилось обходиться без поставок с Земли.

Если нехватка еды и воздуха не сможет убить исследователей космоса, то что сможет? Есть определенный процесс, который называется орбитальным распадом.

Блогер рассказывает, что МКС может просуществовать около 15 месяцев, прежде чем рухнуть на Землю. Станция вращается на высоте около 418 км, но опускается ближе к планете из-за сочетания гравитационного притяжения Земли и низкого уровня кислорода, что замедляет движение корабля.

В таких условиях орбита МКС обычно возвращается на правильный курс с помощью периодических корректировок с кораблей снабжения. NASA, согласно Плану перехода космической станции до 2024 года, прогнозирует, что МКС сможет проработать без корректировок примерно один-два года, прежде чем сгорит в атмосфере, а значит, прогноз Vsauce оказался правильным.

Напомним, Илон Маск поделился деталями будущей миссии на Марс. По словам основателя компании SpaceX, в конце 2026 года планируется запустить космический корабль к красной планете, и в случае успешной посадки первые люди могут высадиться на ней уже в промежутке с 2029-го по 2031 год.

Также мы писали, что NASA совместно с Nokia установили на Луне систему 4G LTE. Она получила название Lunar Surface и должна обеспечить высокоскоростную связь между луноходами и посадочными модулями.