Прогноз погоды в Украине на завтра 27 марта от Наталки Диденко

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 марта, ожидается с комфортной температурой воздуха. Однако часть страны накроют осадки в виде дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 марта

В большинстве областей температура воздуха повысится до +12...+17 °С. А в западных областях и прибрежных регионах ожидается +10...+13 °С.

Дожди разной интенсивности ожидаются завтра в западных и северных областях. Из-за влияния южного циклона сильные осадки накроют Черновицкую область.

Южный циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Кроме того, вероятность дождя есть в Одесской и Луганской областях. На остальной территории — без существенных осадков.

Однако Диденко предупредила, что вскоре ожидаются периоды с похолоданием.

Погода в Киеве 27 марта

В столице завтра вряд ли будут существенные осадки. Диденко прогнозирует теплую погоду. Температура воздуха повысится до +15 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Однако зафиксировано 29 солнечных пятен.

Ранее Диденко предупредила, что ближе к концу следующей недели в Украине будет новая волна похолодания. После 6 апреля даже вероятны заморозки.