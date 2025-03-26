Прогноз погоды в Украине на завтра 27 марта от Наталки Диденко

Мощные осадки накроют часть Украины — Диденко дала прогноз
Погода в Украине завтра, 27 марта, ожидается с комфортной температурой воздуха. Однако часть страны накроют осадки в виде дождя.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 27 марта
В большинстве областей температура воздуха повысится до +12...+17 °С. А в западных областях и прибрежных регионах ожидается +10...+13 °С.
Дожди разной интенсивности ожидаются завтра в западных и северных областях. Из-за влияния южного циклона сильные осадки накроют Черновицкую область.
Кроме того, вероятность дождя есть в Одесской и Луганской областях. На остальной территории — без существенных осадков.
Однако Диденко предупредила, что вскоре ожидаются периоды с похолоданием.
Погода в Киеве 27 марта
В столице завтра вряд ли будут существенные осадки. Диденко прогнозирует теплую погоду. Температура воздуха повысится до +15 °С.
Напомним, сегодня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Однако зафиксировано 29 солнечных пятен.
Ранее Диденко предупредила, что ближе к концу следующей недели в Украине будет новая волна похолодания. После 6 апреля даже вероятны заморозки.
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