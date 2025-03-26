Погода в Україні 27 березня — прогноз погоди на завтра

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 27 березня, в Україні збережеться спокійна погода, яку визначатиме помірно тепла повітряна маса. У деяких регіонах очікується невеликий дощ.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 27 березня від Укргідрометеоцентра

У південно-західних регіонах країни вдень можна буде відчути вплив атмосферного фронту. Небо буде хмарним з проясненнями, але опадів, окрім деяких місць, не очікується. Лише на південному заході, в Волинській та Рівненській областях, вранці та вдень пройде невеликий дощ.

Пост Укргідрометеоцентру. Фото: скриншот

Вночі та вранці у східних областях можливий туман. Вітер з північного сходу буде помірним, із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 °С тепла, на півдні країни буде трохи тепліше — +4..+9 °С. Вдень температура підніметься до +11...+16 °С, а на заході, у південних областях та Криму, термометри покажуть +15...+20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 27 березня від Наталки Діденко

У вівторок,27 березня, українці зможуть насолодитися теплими весняними днями, оскільки в більшості областей країни температура повітря підніметься до +12...+17 °С.

"Це чудова нагода провести більше часу на свіжому повітрі та продемонструвати свій стиль, одягнувши елегантне пальто з яскравим шаликом через плече", — написала Діденко.

Хоча в західних областях та прибережних районах буде трохи прохолодніше — +10...+13 °С.

Однак не обійдеться без дощів. У західних та північних областях пройдуть дощі різної інтенсивності. Найбільше опадів очікується в Чернівецькій області через вплив південного циклону. Також є ймовірність дощів на Одещині та Луганщині. Водночас на решті території України погода буде сухою.

У Києві, за прогнозами, істотних опадів не передбачається. В столиці 27 березня буде тепло, температура вдень досягне +15 °С. Однак варто пам'ятати, що погода може змінюватися, і градуси будуть то підніматися, то знижуватися, тож кожен день буде як новий виклик для вибору одягу.

Карта повітряних мас. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики попередили, що квітень в Україні буде здебільшого хмарним. Надто високих температурних показників не очікується.

Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.