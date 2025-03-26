Погода в Украине 27 марта — прогноз погоды на завтра

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 27 марта, в Украине сохранится спокойная погода, которую будет определять умеренно теплая воздушная масса. В некоторых регионах ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометеоцентра

В юго-западных регионах страны днем можно будет ощутить влияние атмосферного фронта. Небо будет облачным с прояснениями, но осадков, кроме некоторых мест, не ожидается. Лишь на юго-западе, в Волынской и Ровенской областях, утром и днем пройдет небольшой дождь.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночью и утром в восточных областях возможен туман. Ветер с северо-востока будет умеренным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С тепла, на юге страны будет немного теплее — +4..+9 °С. Днем температура поднимется до +11...+16 °С, а на западе, в южных областях и Крыму, термометры покажут +15...+20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 27 марта от Натальи Диденко

Во вторник, 27 марта, украинцы смогут насладиться теплыми весенними днями, поскольку в большинстве областей страны температура воздуха поднимется до +12...+17 °С.

"Это прекрасная возможность провести больше времени на свежем воздухе и продемонстрировать свой стиль, надев элегантное пальто с ярким шарфиком через плечо", — написала Диденко.

Хотя в западных областях и прибрежных районах будет немного прохладнее — +10...+13 °С.

Однако не обойдется без дождей. В западных и северных областях пройдут дожди разной интенсивности. Больше всего осадков ожидается в Черновицкой области из-за влияния южного циклона. Также есть вероятность дождей в Одесской и Луганской областях. В то же время на остальной территории Украины погода будет сухой.

В Киеве, по прогнозам, существенных осадков не предвидится. В столице 27 марта будет тепло, температура днем достигнет +15 °С. Однако стоит помнить, что погода может меняться, и градусы будут то подниматься, то снижаться, поэтому каждый день будет как новый вызов для выбора одежды.

Карта воздушных масс. Фото: Наталья Диденко

Ранее синоптики предупредили, что апрель в Украине будет в основном облачным. Слишком высоких температурных показателей не ожидается.

Кроме того, Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.