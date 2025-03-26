Погода в Украине 27 марта — прогноз погоды на завтра

Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра
В четверг, 27 марта, в Украине сохранится спокойная погода, которую будет определять умеренно теплая воздушная масса. В некоторых регионах ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометеоцентра
В юго-западных регионах страны днем можно будет ощутить влияние атмосферного фронта. Небо будет облачным с прояснениями, но осадков, кроме некоторых мест, не ожидается. Лишь на юго-западе, в Волынской и Ровенской областях, утром и днем пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром в восточных областях возможен туман. Ветер с северо-востока будет умеренным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С тепла, на юге страны будет немного теплее — +4..+9 °С. Днем температура поднимется до +11...+16 °С, а на западе, в южных областях и Крыму, термометры покажут +15...+20 °С.
Прогноз погоды на 27 марта от Натальи Диденко
Во вторник, 27 марта, украинцы смогут насладиться теплыми весенними днями, поскольку в большинстве областей страны температура воздуха поднимется до +12...+17 °С.
"Это прекрасная возможность провести больше времени на свежем воздухе и продемонстрировать свой стиль, надев элегантное пальто с ярким шарфиком через плечо", — написала Диденко.
Хотя в западных областях и прибрежных районах будет немного прохладнее — +10...+13 °С.
Однако не обойдется без дождей. В западных и северных областях пройдут дожди разной интенсивности. Больше всего осадков ожидается в Черновицкой области из-за влияния южного циклона. Также есть вероятность дождей в Одесской и Луганской областях. В то же время на остальной территории Украины погода будет сухой.
В Киеве, по прогнозам, существенных осадков не предвидится. В столице 27 марта будет тепло, температура днем достигнет +15 °С. Однако стоит помнить, что погода может меняться, и градусы будут то подниматься, то снижаться, поэтому каждый день будет как новый вызов для выбора одежды.
Ранее синоптики предупредили, что апрель в Украине будет в основном облачным. Слишком высоких температурных показателей не ожидается.
Кроме того, Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.
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