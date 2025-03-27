Прогноз погоды в Украине на завтра, 28 марта, от Наталки Диденко

Похолодание в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 марта, местами будет с дождями. В то же время температура воздуха ожидается комфортной. Однако уже вскоре прогнозируется резкое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 28 марта

В Украине температура воздуха будет +12...+18 °С, на юге местами до +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта. Фото: Meteopost

Дожди вероятны на востоке и северо-востоке. Однако на значительной части Украины без существенных осадков.

Ветер ожидается умеренный восточных направлений. На западе и в южной части страны возможны порывы до 20 метров в секунду.

Погода в Киеве 28 марта

В столице осадков не предвидится. Ночью температура упадет до +3...+5 °С, а днем потеплеет до +15 °С.

Предупреждение о похолодании

Диденко отметила, что 30 марта на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях ожидается резкое похолодание до +8...+13 °С. На остальной территории страны сохранится тепло.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта. Фото: Meteopost

Однако 31 марта снова потеплеет до комфортной температуры воздуха.

"А 1-го апреля снова похолодание на западе, севере и в центре", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 27 марта на Земле ожидается слабая магнитная буря. На Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна М.

Ранее синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине в апреле.