Прогноз погоды в Украине на завтра, 28 марта, от Наталки Диденко

Диденко назвала точную дату похолодания — прогноз погоды
Погода в Украине завтра, 28 марта, местами будет с дождями. В то же время температура воздуха ожидается комфортной. Однако уже вскоре прогнозируется резкое похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 28 марта
В Украине температура воздуха будет +12...+18 °С, на юге местами до +20 °С.
Дожди вероятны на востоке и северо-востоке. Однако на значительной части Украины без существенных осадков.
Ветер ожидается умеренный восточных направлений. На западе и в южной части страны возможны порывы до 20 метров в секунду.
Погода в Киеве 28 марта
В столице осадков не предвидится. Ночью температура упадет до +3...+5 °С, а днем потеплеет до +15 °С.
Предупреждение о похолодании
Диденко отметила, что 30 марта на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях ожидается резкое похолодание до +8...+13 °С. На остальной территории страны сохранится тепло.
Однако 31 марта снова потеплеет до комфортной температуры воздуха.
"А 1-го апреля снова похолодание на западе, севере и в центре", — добавила Диденко.
Напомним, 27 марта на Земле ожидается слабая магнитная буря. На Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна М.
Ранее синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине в апреле.
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