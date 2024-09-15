Хворого Брюса Вілліса вперше побачили за багато місяців на людях
Брюс Вілліс був помічений під час рідкісної прогулянки в Лос-Анджелесі. 69-річна зірка бойовика "Міцний горішок" був на пасажирському сидінні, коли його везли містом.
Про це пише Daily Mail.
Брюс Вілліс вперше за довгий час був помічений під час прогулянки
Сім'я Брюса сказала про його діагноз лобно-скроневої деменції (ЛСД) у лютому 2023 року, незабаром після того, як він пішов з кіно через боротьбу з афазією. Актор бореться з невиліковною хворобою приблизно з весни 2022 року.
ЛСД відрізняється від більш відомого типу деменції, хвороби Альцгеймера. Але на відміну від хвороби Альцгеймера, пам'ять не зникає першою.
Афазія — труднощі з розмовою та висловленням думок — є першим симптомом для більшості. Вілліс бореться з цим два роки.
ЛСД також спотворює особистості людей, оскільки впливає на область мозку, відповідальну за регуляцію настрою, провокуючи раптові спалахи насильства, неадекватність у громадських місцях, відсутність самосвідомості та тривогу.
Люди з ЛСД зазвичай помирають протягом приблизно восьми-десяти років після встановлення діагнозу. Близько 80 відсотків пацієнтів із ЛСД, у яких спостерігаються зміни в поведінці, помирають до восьми років після встановлення діагнозу.
Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса розійшлася з батьком своєї дитини. А раніше ми писали, що дочка Брюса Вілліса поділилася фото хворого батька.
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