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Хворого Брюса Вілліса вперше побачили за багато місяців на людях

15 вересня 2024 06:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Хворого Брюса Вілліса вперше побачили за багато місяців на людях
Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/demimoore/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брюс Вілліс був помічений під час рідкісної прогулянки в Лос-Анджелесі. 69-річна зірка бойовика "Міцний горішок" був на пасажирському сидінні, коли його везли містом.

Про це пише Daily Mail.

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Сім'я Брюса сказала про його діагноз лобно-скроневої деменції (ЛСД) у лютому 2023 року, незабаром після того, як він пішов з кіно через боротьбу з афазією. Актор бореться з невиліковною хворобою приблизно з весни 2022 року.

 

 

ЛСД відрізняється від більш відомого типу деменції, хвороби Альцгеймера. Але на відміну від хвороби Альцгеймера, пам'ять не зникає першою.

Афазія — труднощі з розмовою та висловленням думок — є першим симптомом для більшості. Вілліс бореться з цим два роки.

ЛСД також спотворює особистості людей, оскільки впливає на область мозку, відповідальну за регуляцію настрою, провокуючи раптові спалахи насильства, неадекватність у громадських місцях, відсутність самосвідомості та тривогу.

Люди з ЛСД зазвичай помирають протягом приблизно восьми-десяти років після встановлення діагнозу. Близько 80 відсотків пацієнтів із ЛСД, у яких спостерігаються зміни в поведінці, помирають до восьми років після встановлення діагнозу.

Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса розійшлася з батьком своєї дитини. А раніше ми писали, що дочка Брюса Вілліса поділилася фото хворого батька. 

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