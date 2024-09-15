Больного Брюса Уиллиса впервые увидели за много месяцев на людях

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/demimoore/

Брюс Уиллис был замечен во время редкой прогулки в Лос-Анджелесе. 69-летняя звезда боевика "Крепкий орешек" был на пассажирском сиденье, когда его везли по городу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Семья Брюса сказала о его диагнозе лобно-височной деменции (ЛСД) в феврале 2023 года, вскоре после того, как он ушел из кино из-за борьбы с афазией. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

ЛСД отличается от более известного типа деменции, болезни Альцгеймера. Но в отличие от болезни Альцгеймера память не исчезает первой.

Афазия — трудности с разговором и выражением мнений — является первым симптомом для большинства. Уиллис борется с этим два года.

ЛСД также искажает личности людей, поскольку влияет на область мозга, ответственную за регуляцию настроения, провоцируя внезапные вспышки насилия, неадекватность в общественных местах, отсутствие самосознания и тревогу.

Люди с ЛСД обычно умирают в течение восьми-десяти лет после установления диагноза. Около 80 процентов пациентов с ЛСД, у которых наблюдаются изменения в поведении, умирают до восьми лет после диагноза.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своего ребенка. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса поделилась фото больного отца.