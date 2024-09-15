Больного Брюса Уиллиса впервые увидели за много месяцев на людях
Брюс Уиллис был замечен во время редкой прогулки в Лос-Анджелесе. 69-летняя звезда боевика "Крепкий орешек" был на пассажирском сиденье, когда его везли по городу.
Об этом пишет Daily Mail.
Брюс Уиллис впервые за долгое время был замечен во время прогулки
Семья Брюса сказала о его диагнозе лобно-височной деменции (ЛСД) в феврале 2023 года, вскоре после того, как он ушел из кино из-за борьбы с афазией. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.
ЛСД отличается от более известного типа деменции, болезни Альцгеймера. Но в отличие от болезни Альцгеймера память не исчезает первой.
Афазия — трудности с разговором и выражением мнений — является первым симптомом для большинства. Уиллис борется с этим два года.
ЛСД также искажает личности людей, поскольку влияет на область мозга, ответственную за регуляцию настроения, провоцируя внезапные вспышки насилия, неадекватность в общественных местах, отсутствие самосознания и тревогу.
Люди с ЛСД обычно умирают в течение восьми-десяти лет после установления диагноза. Около 80 процентов пациентов с ЛСД, у которых наблюдаются изменения в поведении, умирают до восьми лет после диагноза.
Напомним, дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своего ребенка. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса поделилась фото больного отца.
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