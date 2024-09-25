Больного Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на публике

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw/

Брюс Уиллис появлялся на публике в Брентвуде. Актер продолжает свою борьбу с афазией и деменцией. 69-летнюю звезду "Уголовного чтива" видели на пассажирском сиденье автомобиля, проезжавшего элитным районом Лос-Анджелеса.

Об этом пишет Daily Mail.

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Одетый в светло-голубой пиджак поверх рубашки с полосатым воротником, Уиллис выглядел немного уставшим, глядя в окно. Это произошло лишь спустя несколько недель после того, как его дочь Румер поделилась положительной информацией о здоровье, заверив поклонников, что культовый актер чувствует себя "прекрасно".

Актер "Шестого чувства" является отцом пяти дочерей: Мейбл Рэй, и Эвелин, с супругой Эммой Хеминг Уиллис, и Румер, Скаут, и Таллула, с бывшей женой Деми Мур.

ЛСД отличается от более известного типа деменции, болезни Альцгеймера. Но в отличие от болезни Альцгеймера память не исчезает первой.

Афазия — трудности с речью и выражением мнений — является первым симптомом для большинства. Уиллис борется с этим два года.

ЛСД также искажает личности людей, поскольку влияет на область мозга, ответственную за регуляцию настроения, провоцируя внезапные вспышки насилия, неадекватность в общественных местах, отсутствие самосознания и тревогу.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса показала его новое фото. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса снова одинока.