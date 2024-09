Демі Мур поділилася екстремальним рецептом свого схуднення

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Нещодавно Демі Мур згадала про режим інтенсивних тренувань, який вона пройшла після народження другої доньки Скаут Вілліс у 1991 році. Живучи в Малібу з тодішнім чоловіком Брюсом Віллісом, актриса, якій зараз 61 рік, щодня проїжджала на велосипеді десятки кілометрів в один бік до зйомок "Непристойної пропозиції", докладаючи величезних зусиль, щоб відновити свою форму до вагітності.

Демі Мур пригадала інтенсивне схуднення

Мур має дочок Румер, Скаут і Таллулу від колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

"Я так сильно тиснула на себе. У мене був досвід, коли мені казали схуднути. І все це, можливо, було соромно та принизливо, але це те, що я зробила. Мені здається, їй було приблизно п’ять-шість місяців, коли ми знімали "Непристойну пропозицію". Отже, я годувала Скаут всю ніч, вставала у темряві з кросівками, з налобним ліхтарем, їхала на велосипеді до Парамаунт, куди завгодно, навіть на місці, де ми знімали; потім зйомка повний день, який зазвичай становить 12 годин, а потім починала все спочатку", — пригадала акторка.

За словами Демі, навіть сама думка про те, що вона зробила зі своїм тілом божевільна та смішна.

Демі розповіла, що на її рішення вимагати зарплату в 12,5 мільйонів доларів за роль у "Стриптизі" вплинуло її бажання отримати справедливу оплату праці, а не конкуренція з її тодішнім чоловіком Брюсом Віллісом.

Мур стала найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду завдяки фільму 1996 року, де вона зіграла стриптизерку.

Виступаючи в подкасті The New York Times The Interview, вона пояснила, що її прохання стосувалося не відповідності зірковому статусу Вілліса, а гарантії отримання справедливої ​​винагороди за її роботу.

Нагадаємо, скандальна реперка відрагувала на хейт у соціальній мережі. А раніше ми писали, що Демі Мур знялась у відвертій фотосесії.