Звинувачення як нагорода — відома реперка відповіла хейтерам її схуднення

Реперка Ліззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Ліззо спростувала чутки про те, що вона використовувала препарат для діабетиків "Оземпік" для схуднення. У соціальній мережі 36-річної співачки з'явився коментар, у якому підписник припустив, що її схуднення стало результатом використання речовин.

Про це йдеться у Instagram реперки.

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У мережі написали: "Вона використовувала "Оземпік" або наркотики". Ліззо прокоментувала його слова і написала: "Чому ви мене переслідуєте?". Також вона додала кілька емодзі із заплаканою особою, а потім опублікувала відео, в якому прокоментувала своє схуднення: "Коли після п'яти місяців силових тренувань та дефіциту калорій ти нарешті отримуєш звинувачення у використанні "Оземпіка".

За її словами, для неї ці звинувачення звучать як нагорода за час, проведений у спортзалі.

Останнім часом все більше зірок, які різко схудли, підозрюють у використанні препарату "Оземпік", який спочатку розроблявся для лікування діабету, але через побічний ефект (зниження апетиту та схуднення) його почали застосовувати не за призначенням.

У використанні "Оземпіка" підозрюють Крістіну Агілеру, також довгий час ходили чутки, що так схудла Опра Вінфрі. Сама вона ці чутки відкидала, але в результаті зізналася, що справді схудла за допомогою цього препарату. Нещодавно після передозування "Оземпіка" до лікарні потрапила сестра Кейт Мосс, Лотті.