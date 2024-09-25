Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Звинувачення як нагорода — відома реперка відповіла хейтерам її схуднення arrow

Звинувачення як нагорода — відома реперка відповіла хейтерам її схуднення

25 вересня 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звинувачення як нагорода — відома реперка відповіла хейтерам її схуднення
Реперка Ліззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Ліззо спростувала чутки про те, що вона використовувала препарат для діабетиків "Оземпік" для схуднення. У соціальній мережі 36-річної співачки з'явився коментар, у якому підписник припустив, що її схуднення стало результатом використання речовин.

Про це йдеться у Instagram реперки.

Читайте також:

Ліззо дала відсіч критикам

У мережі написали: "Вона використовувала "Оземпік" або наркотики". Ліззо прокоментувала його слова і написала: "Чому ви мене переслідуєте?". Також вона додала кілька емодзі із заплаканою особою, а потім опублікувала відео, в якому прокоментувала своє схуднення: "Коли після п'яти місяців силових тренувань та дефіциту калорій ти нарешті отримуєш звинувачення у використанні "Оземпіка".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

 

За її словами, для неї ці звинувачення звучать як нагорода за час, проведений у спортзалі.

Останнім часом все більше зірок, які різко схудли, підозрюють у використанні препарату "Оземпік", який спочатку розроблявся для лікування діабету, але через побічний ефект (зниження апетиту та схуднення) його почали застосовувати не за призначенням.

У використанні "Оземпіка" підозрюють Крістіну Агілеру, також довгий час ходили чутки, що так схудла Опра Вінфрі. Сама вона ці чутки відкидала, але в результаті зізналася, що справді схудла за допомогою цього препарату. Нещодавно після передозування "Оземпіка" до лікарні потрапила сестра Кейт Мосс, Лотті.

дієта закордонні зірки схуднення хейт зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені