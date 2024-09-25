Обвинение как награда — известная реперша ответила хейтерам ее похудения

Репер Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Лиззо опровергла слухи о том, что она использовала препарат для диабетиков "Оземпик" для похудения. В социальной сети 36-летней певицы появился комментарий, в котором подписчик предположил, что ее похудение стало результатом использования веществ.

Об этом говорится в Instagram репера.

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В сети написали: "Она использовала "Оземпик" или наркотики". Лиззо прокомментировала его слова и написала: "Почему вы меня преследуете?". Также она добавила несколько эмодзи с заплаканным лицом, а затем опубликовала видео, в котором прокомментировала свое похудение: "Когда после пяти месяцев силовых тренировок и дефицита калорий ты наконец-то получаешь обвинения в использовании "Оземпика".

По ее словам, для нее эти обвинения звучат как награда за время, проведенное в спортзале.

В последнее время все больше резко похудевших звезд подозревают в использовании препарата "Оземпик", который первоначально разрабатывался для лечения диабета, но из-за побочного эффекта (снижения аппетита и похудения) его начали применять не по назначению.

В использовании "Оземпика" подозревают Кристину Агилеру, также долгое время ходили слухи, что так похудела Опра Уинфри. Сама она эти слухи отвергала, но в итоге призналась, что действительно похудела с помощью этого препарата. Недавно после передозировки "Оземпика" в больницу попала сестра Кейт Мосс, Лотти.