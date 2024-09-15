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Сестра Кейт Мосс після передозування Оземпіком зробила гучну заяву

15 вересня 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Сестра Кейт Мосс після передозування Оземпіком зробила гучну заяву
Лотті Мосс. Фото: instagram.com/lottiemossxo/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Модель Лотті Мосс, яка є зведеною сестрою супермоделі Кейт Мосс, розкритикувала популярний у 1990-ті стиль "героїновий шик". Свого часу він почався саме з Кейт Мосс. Завдяки їй стало естетично виглядати дуже худою.

Про це пише Daily Mail.

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Як зазначила Лотті Мосс, зараз цей тренд повертається — саме тому багато зірок активно почали вживати "Оземпік" для схуднення, ризикуючи здоров'ям. Сама Лотті потрапила до лікарні через передозування препарату та вважає, що допускати повернення цього тренду не можна.

 

 

"Наразі це не повинно бути трендом. Куди подівся бодіпозитив? Тренд на "героїновий шик" зараз повертається, як це було в дев'яностих, але ми не повинні до цього повертатися. Ще недавно були популярні дівчата з формами і ставало все більш модним бути пишними і спокусливими, а тепер все повертається до цього "героїнового шику", відмови від їжі та прагнення бути суперхудою", — сказала Лотті.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lottie Moss (@lottiemossxo)

 

Модель зазначила, що бути худою допустимо, якщо тіло таке від природи, але не варто намагатися привести його до такого виду самостійно та небезпечними методами.

"Просто будьте задоволені своєю вагою і тим, що ваше тіло функціонує і працює, замість того, щоб піддавати його чомусь подібному", — переконує знаменитість.

Раніше вона висловилася про те, як потрапила до лікарні, і заявила, що цей випадок є застереженням для всіх, хто хоче схуднути за допомогою препаратів.

Дівчина прийняла занадто велику дозу препарату для діабетиків, купленого на чорному ринку. В результаті у неї почався "припадок, викликаний зневодненням", і її забрала швидка.

Сама Кейт Мосс заявила, що вона зазнала цькування через худорлявість. Батьки дівчат звинувачували модель в тому, що їхні дочки через її приклад наражають себе на небезпеку.

Нагадаємо, дочка Кейт Мосс знялась у стильній фотосесії. А раніше ми писали, що Кейт Мосс відпочила з дочкою у Європі. 

наркотики закордонні зірки схуднення зірки Кейт Мосс

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