Сестра Кейт Мосс шокувала зізнанням про передозування від Оземпіка — відео

Британська супермодель та дизайнерка Кейт Мосс. Фото: instagram/katemossagency

Молодшу сестру британської супермоделі Кейт Мосс госпіталізували. У неї передозування препаратом для схуднення.

Про це стало відомо з подкасту "Dream On with Lottie Moss".

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Лотті Мосс схудла на 9 кілограмів завдяки Оземпіку і загриміла до лікарні

Сестра Кейт Мосс Лотті зізналась, що приймала препарат Ozempic, який багаті та знамениті використовують для схуднення. Це був травматичний досвід.

Дівчина приймала його протягом двох тижнів "кілька місяців тому". Їй вдалось схуднути на 9 кілограмів.

"У мене була подруга, і вона могла б дістати його для мене. Це було якось нечесно... Це було від лікаря, але це не було схоже на те, що ви йдете в кабінет лікаря, і він виписує вам ліки, вимірює ваш артеріальний тиск і проводить аналізи, що вам потрібно, коли ви приймаєте щось на кшталт Ozempic", — розповіла модель.

Лотті Мосс потрапила до лікарні через Оземпік. Фото: instagram.com/lottiemossxo

Вона приймала кількість, яка призначалась для людей з вагою 100 кг, однак сама ж була в діапазоні — 50. Вона вважає своє рішення ковтати Оземпік — найгіршим.

"Будь ласка, якщо ви думаєте приймати його, не приймайте його, воно того не варте. Я б радше померла в будь-який день, ніж знову його прийняла. Мене від нього так нудило", — попередила вона.

Лотті Мосс приймала Оземпік. Фото: instagram.com/lottiemossxo

У сестри Кейт Мосс сталось передозування. Їй було так погано, що вона потрапила до лікарні.

"І це був свого роду кінець, і я просто хотіла зав'язати з цим. Тому що це не те, що ви можете припинити приймати. Це не таблетка або щось, що ви не приймаєте, коли прокидаєтеся вранці. Це — у вашому організмі", — розповіла Лотті.

Нагадаємо, реперка Alyona Alyona різко висловилась про зірок, які приймають Оземпік для схуднення. Також Шерон Озборн зізналась, що вживала препарат для діабетиків.