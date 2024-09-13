Сестра Кейт Мосс шокировала признанием о передозировке от Оземпика.

Британская супермодель и дизайнер Кейт Мосс. Фото: instagram/katemossagency

Младшую сестру британской супермодели Кейт Мосс госпитализировали. У нее передозировка препаратом для похудения.

Об этом стало известно из подкаста "Dream On with Lottie Moss".

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Сестра Кейт Мосс Лотти призналась, что принимала препарат Ozempic, который богатые и знаменитые используют для похудения. Это был травматический опыт.

Девушка принимала его в течение двух недель "несколько месяцев назад". Ей удалось похудеть на 9 кг.

"У меня была подруга, и она могла бы достать его для меня. Это было как-то нечестно... Это было от врача, но это не походило на то, что вы идете в кабинет врача, и он выписывает вам лекарства, измеряет ваш артериальное давление и проводит анализы, что вам нужно, когда вы принимаете что-то вроде Ozempic", — рассказала модель.

Лотти Мосс попала в больницу из-за Оземпика. Фото: instagram.com/lottiemossxo

Она принимала количество, которое предназначалось для людей с весом 100 кг, однако самое же было в диапазоне — 50. Она считает свое решение глотать Оземпик — худшим.

"Пожалуйста, если вы думаете принимать его, не принимайте его, оно того не стоит. Я бы скорее умерла в любой день, чем снова его приняла. Меня от него так тошнило", — предупредила она.

Лотти Мосс принимала Оземпик. Фото: instagram.com/lottiemossxo

У сестры Кейт Мосс произошла передозировка. Ей было так плохо, что она попала в больницу.

"И это был своего рода конец, и я просто хотела завязать с этим. Потому что это не то, что вы можете прекратить принимать. Это не таблетка или что-то, что вы не принимаете, когда просыпаетесь утром. Это — в вашем организме", — рассказала Лотти.

Напомним, репер Alyona Alyona резко высказалась о звездах, которые принимают Оземпик для похудения. Также Шэрон Озборн призналась, что использовала препарат для диабетиков.