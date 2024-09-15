Сестра Кейт Мосс после передозировки Оземпиком сделала громкое заявление

Лотти Мосс. Фото: instagram.com/lottiemossxo/

Модель Лотти Мосс, приходящаяся сводной сестрой супермодели Кейт Мосс, раскритиковала популярный в 1990-е стиль "героиновый шик". В свое время он начался именно с Кейт Мосс. Благодаря ей стало эстетически выглядеть очень худой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как отметила Лотти Мосс, сейчас этот тренд возвращается — именно поэтому многие звезды активно начали употреблять "Оземпик" для похудения, рискуя здоровьем. Сама Лотти попала в больницу из-за передозировки и считает, что допускать возвращения этого тренда нельзя.

"Пока это не должно быть трендом. Куда девался бодипозитив? Тренд на "героиновый шик" сейчас возвращается, как это было в девяностых, но мы не должны к этому возвращаться. Еще недавно были популярны девушки с формами и становилось все более модным быть пышными и соблазнительными, а теперь все возвращается к этому "героиновому шику", отказу от еды и стремления быть суперхудой", — сказала Лотти.

Модель отметила, что быть худой допустимо, если тело такое от природы, но не стоит пытаться привести его к такому виду самостоятельно и опасными методами.

"Просто будьте довольны своим весом и тем, что ваше тело функционирует и работает, вместо того, чтобы подвергать его чему-то подобному", — убеждает знаменитость.

Ранее она высказалась о том, как попала в больницу, и заявила, что этот случай является предупреждением для всех, кто хочет похудеть с помощью препаратов.

Девушка приняла слишком большую дозу препарата для диабетиков, купленного на черном рынке. В результате у нее начался "припадок, вызванный обезвоживанием" и ее забрала скорая.

Сама Кейт Мосс заявила, что она испытала травлю из-за худобы. Родители девушек обвиняли модель в том, что их дочери из-за ее примера подвергают себя опасности.

Напомним, дочь Кейт Мосс снялась в стильной фотосессии. А раньше мы писали, что Кейт Мосс отдохнула с дочерью в Европе.