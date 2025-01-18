Перший випадок метапневмовірусу на Чернігівщині діагностували в дитини

Медсестра ставить крапельницю. Фото: Glavnoe.dp.ua

На Чернігівщині вперше діагностували метапневмовірус у семирічного хлопчика. Лікарі спочатку не змогли визначити саме це захворювання та виписали дитину з лікарні через три дні.

Про це повідомила медична директорка закладу Наталія Сергійчик, передає Суспільне у п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначила директорка медзакладу, дитина потрапила в лікарню з температурою та кашлем. Тоді у семирічного хлопчика лікарі діагностували бронхіт.

"Дитині надали необхідну допомогу та виписали, коли побачили, що її стан значно покращився. На момент перебування у лікарні діагноз "метапневмовірус" не був встановлений", — пояснила Наталія Сергійчик.

Лікарі виявили вірус у хлопчика вже після того, як зробили відповідні дослідження аналізів, які дитина здала раніше.

Як вберегти себе від метапневмовірусу

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду та легку форму грипу. Хворого турбує нежить, кашель та температура. Цей вірус протікає легше за грип та рідко викликає ускладнення.

Аби вберегти себе від зараження метапневмовірусом потрібно:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими;

дотримуватися етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрювати приміщення.

Метапневмовірус, як й інші вірусні інфекції, може бути небезпечним для певної категорії людей. Йдеться про маленьких дітей та людей похилого віку. Інфекція може проходити навіть без симптомів, а може бути подібною до застуди.

Нагадаємо, імунолог Федір Лапій пояснив, що в Україні метапневмовірус не входить в перелік "популярних" інфекцій. Однак панікувати через поширення інфекції наразі не варто.

Найчастіше метапневмовірус виникає у дітей. Це захворювання може бути небезпечним для новонароджених, малюків до п’яти років і дітей із супутніми захворюваннями.