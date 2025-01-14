Метапневмовірус в Україні — чи буде нова пандемія

Лікарі обстежують хворих. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Новий метапневмовірус, який вже зафіксували в Україні, схожий на пташиний грип та є досить небезпечним. Фахівці зазначають, що цей вірус здебільшого вражає дітей віком до 14 років.

Про це розповіла член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Вікторія Вагнєр у колонці NV.

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Центр громадського здоров'я МОЗ зафіксував в Україні вже 14 випадків зараження метапневмовірусом. Оскільки прямих тестів для виявлення цього захворювання немає, реальну кількість заражених визначити дуже важко.

Водночас Вагнєр пояснили, що симптоми нового вірусу такі ж, як і в звичайного грипу чи в Covid і, за умов відсутності специфічного лікування, немає потреби визначати точно, про який саме варіант захворювання йдеться.

"Показники всіх сезонних захворювань дуже далекі від епідемічного порогу, тобто у короткостроковій перспективі епідеміологічні сплески Україні не загрожують. Але реальні справи не настільки оптимістичні, як офіційні дані. Реальна кількість хворих відчутно вища офіційної статистики, тому що більшість не звертається з простудними симптомами до лікарів. Втім хвилюватися не варто: навіть з урахуванням тих, хто лікується без звернень до лікаря, епідеміологічний поріг на середину січня 2025 року все ще недосяжний", — наголосила експертка.

Крім того, вона додала, що COVID-19 нікуди не дівся, а до нього лише додалися нові симптоми. Висока температура тримається понад кілька днів, нерідко виникають ускладнення, а після одужання залишається розтягнутий на тижні шлейф слабкості.

Нагадаємо, нещодавно лікар-пульмонолог Олександр Іващенко розповів про симптоми метапневмовірусу та як вберегтися від інфекції.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вірус не є новим і не становить серйозної загрози.