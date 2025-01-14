Метапневмовирус в Украине — будет ли новая пандемия

Врачи обследуют больных. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Новый метапневмовирус, который уже зафиксировали в Украине, похож на птичий грипп и является достаточно опасным. Специалисты отмечают, что этот вирус в основном поражает детей в возрасте до 14 лет.

Об этом рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер в колонке NV.

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Центр общественного здоровья Минздрава зафиксировал в Украине уже 14 случаев заражения метапневмовирусом. Поскольку прямых тестов для выявления этого заболевания нет, реальное количество зараженных определить очень трудно.

В то же время Вагнер объяснили, что симптомы нового вируса такие же, как и у обычного гриппа или у Covid и, в условиях отсутствия специфического лечения, нет необходимости определять точно, о каком именно варианте заболевания идет речь.

"Показатели всех сезонных заболеваний очень далеки от эпидемического порога, то есть в краткосрочной перспективе эпидемиологические всплески Украине не грозят. Но реальные дела не столь оптимистичны, как официальные данные. Реальное количество заболевших ощутимо выше официальной статистики, потому что большинство не обращается с простудными симптомами к врачам. Впрочем, волноваться не стоит: даже с учетом тех, кто лечится без обращений к врачу, эпидемиологический порог на середину января 2025 года все еще недостижим", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она добавила, что COVID-19 никуда не делся, а к нему лишь добавились новые симптомы. Высокая температура держится более нескольких дней, нередко возникают осложнения, а после выздоровления остается растянутый на недели шлейф слабости.

Напомним, недавно врач-пульмонолог Александр Иващенко рассказал о симптомах метапневмовируса и как уберечься от инфекции.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус не является новым и не представляет серьезной угрозы.