What are the symptoms of metapneumovirus - the doctor gave a list

Дівчина хворіє. Ілюстративне фото: Freepik

У Китаї стався сплеск нової захворюваності — метапневмовіруса. Перші випадки уже зафіксували й в Україні, відомо про 13 хворих.

Це прокоментував лікар-пульмонолог Олександр Іващенко в Instagram.

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За його словами, цей збудник не є новим ні для наукової, ні для медичної сфер. Однак його стрімке поширення викликає занепокоєння.

Перші 13 випадків вже зареєстровані в Україні, але Іващенко закликав не панікувати, а слідкувати за ситуацією. Так, цей вірус здатний викликати бронхіоліт і пневмонію та досить агресивно поводити себе в організмі людини.

Діагностика та профілактика метапневмовіруса

Лікар зазначив, що наразі експрес-тестів поки що немає, але існує ПЛР-тестування. У разі активного поширення захворювання — цей тип діагностики стане широко доступним для населення.

Легені, уражені метапневмовірусом. Фото: Ольга Голубовська

Аби не допустити зараження вірусом варто частіше мити руки та не торкатися ними обличчя. Ще варто уникати місць скупчення людей, особливо за кордоном, зокрема, в аеропортах. Також необхідно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання.

Коли треба звертатись до лікаря

Іващенко рекомендує звертатися до лікаря у випадку перших симптомів ГРВІ та обов'язково провести діагностику на грип та коронавірус.

Варто звертати увагу не лише на окремі симптоми, а й на загальне самопочуття.

Скриншот допису Іващенка

Скриншот допису Іващенка

Нагадаємо, у Китаї через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.

А за словами інфекціоністки Ольги Голубовської, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, але в реальності їх більше.