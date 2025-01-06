What are the symptoms of metapneumovirus - the doctor gave a list

Метапневмовірус — симптоми та як вберегтися від інфекції
У Китаї стався сплеск нової захворюваності — метапневмовіруса. Перші випадки уже зафіксували й в Україні, відомо про 13 хворих.
Це прокоментував лікар-пульмонолог Олександр Іващенко в Instagram.
Новий вірус у світі
За його словами, цей збудник не є новим ні для наукової, ні для медичної сфер. Однак його стрімке поширення викликає занепокоєння.
Перші 13 випадків вже зареєстровані в Україні, але Іващенко закликав не панікувати, а слідкувати за ситуацією. Так, цей вірус здатний викликати бронхіоліт і пневмонію та досить агресивно поводити себе в організмі людини.
Діагностика та профілактика метапневмовіруса
Лікар зазначив, що наразі експрес-тестів поки що немає, але існує ПЛР-тестування. У разі активного поширення захворювання — цей тип діагностики стане широко доступним для населення.
Аби не допустити зараження вірусом варто частіше мити руки та не торкатися ними обличчя. Ще варто уникати місць скупчення людей, особливо за кордоном, зокрема, в аеропортах. Також необхідно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання.
Коли треба звертатись до лікаря
Іващенко рекомендує звертатися до лікаря у випадку перших симптомів ГРВІ та обов'язково провести діагностику на грип та коронавірус.
Варто звертати увагу не лише на окремі симптоми, а й на загальне самопочуття.
Нагадаємо, у Китаї через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.
А за словами інфекціоністки Ольги Голубовської, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, але в реальності їх більше.
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