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Метапневмовирус — симптомы и как уберечься от инфекции

6 января 2025 08:59
Андрей Плахонин - Редактор
Какие симптомы метапневмовируса - врач назвал перечень
Девушка болеет. Иллюстративное фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

В Китае произошел всплеск новой заболеваемости — метапневмовируса. Первые случаи уже зафиксировали и в Украине, известно о 13 заболевших.

Это прокомментировал врач-пульмонолог Александр Иващенко в Instagram.

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По его словам, этот возбудитель не является новым ни для научной, ни для медицинской сфер. Однако его стремительное распространение вызывает беспокойство.

Первые 13 случаев уже зарегистрированы в Украине, но Иващенко призвал не паниковать, а следить за ситуацией. Так, этот вирус способен вызвать бронхиолит и пневмонию и достаточно агрессивно вести себя в организме человека.

Диагностика и профилактика метапневмовируса

Врач отметил, что сейчас экспресс-тестов пока нет, но существует ПЦР-тестирование. В случае активного распространения заболевания — этот тип диагностики станет широко доступным для населения.

Метапневмовирус - что известно
Легкие, пораженные метапневмовирусом. Фото: Ольга Голубовская

Чтобы не допустить заражения вирусом стоит чаще мыть руки и не касаться ими лица. Еще стоит избегать мест скопления людей, особенно за рубежом, в частности, в аэропортах. Также необходимо проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Когда надо обращаться к врачу

Иващенко рекомендует обращаться к врачу в случае первых симптомов ОРВИ и обязательно провести диагностику на грипп и коронавирус.

Стоит обращать внимание не только на отдельные симптомы, но и на общее самочувствие.

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Скриншот сообщения Иващенко
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Скриншот сообщения Иващенко

Напомним, в Китае из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.

А по словам инфекциониста Ольги Голубовской, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но в реальности их больше.

здоровье болезнь Украина врачи метапневмовирус

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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