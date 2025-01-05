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У Китаї новий спалах захворюваності — введено надзвичайні заходи

5 січня 2025 13:32
Андрій Плахонін - Редактор
У Китаї спалахнула захворюваність на респіраторний вірус
Хворі в лікарні. Ілюстративне фото: Reuters
Андрій Плахонін - Редактор

У Китаї стався сплеск нової захворюваності. Через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.

Про це пише The Independent

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У провінціях на півночі Китаю різко зросла кількість випадків захворювання на метапневмовірус людини, внаслідок чого лікарні переповнені. У країні запровадили надзвичайні заходи для моніторингу та управління поширенням, люди занепокоєні.

Особливо багато хворіють саме діти, а спалах HMPV схожий на перший спалах COVID-19. Водночас китайська влада назвала це "щорічним зимовим явищем".

"Респіраторні інфекції мають тенденцію досягати піку в зимовий сезон. Захворювання виглядає менш важким і поширюється в менших масштабах порівняно з попереднім роком", — сказала речниця МЗС Мао Нін.

Зазначимо, що метапневмовірус — це респіраторний вірус, який викликає симптоми, схожі на застуду та грип. Зазвичай він проходить у легкій формі, однак може призвести до таких серйозних ускладнень, як пневмонія. Особливо небезпечним хвороба є для немовлят, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.

Нагадаємо, вчені заявили про відкриття нової групи крові у людей. Вона відрізняється тим, що не має антигену AnWj, який зазвичай фіксують у понад 99,9% людей.

Також сучасна нормальна температура тіла людини стала нижчою і має ширший діапазон, аніж вважалося раніше.

Китай ГРВІ вірус захворювання епідемія

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