У Китаї спалахнула захворюваність на респіраторний вірус

У Китаї новий спалах захворюваності — введено надзвичайні заходи
У Китаї стався сплеск нової захворюваності. Через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.
Про це пише The Independent.
Новий вірус у Китаї
У провінціях на півночі Китаю різко зросла кількість випадків захворювання на метапневмовірус людини, внаслідок чого лікарні переповнені. У країні запровадили надзвичайні заходи для моніторингу та управління поширенням, люди занепокоєні.
Особливо багато хворіють саме діти, а спалах HMPV схожий на перший спалах COVID-19. Водночас китайська влада назвала це "щорічним зимовим явищем".
"Респіраторні інфекції мають тенденцію досягати піку в зимовий сезон. Захворювання виглядає менш важким і поширюється в менших масштабах порівняно з попереднім роком", — сказала речниця МЗС Мао Нін.
Зазначимо, що метапневмовірус — це респіраторний вірус, який викликає симптоми, схожі на застуду та грип. Зазвичай він проходить у легкій формі, однак може призвести до таких серйозних ускладнень, як пневмонія. Особливо небезпечним хвороба є для немовлят, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.
Нагадаємо, вчені заявили про відкриття нової групи крові у людей. Вона відрізняється тим, що не має антигену AnWj, який зазвичай фіксують у понад 99,9% людей.
Також сучасна нормальна температура тіла людини стала нижчою і має ширший діапазон, аніж вважалося раніше.
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