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В Китае новая вспышка заболеваемости — введены чрезвычайные меры

5 января 2025 13:32
Андрей Плахонин - Редактор
В Китае вспыхнула заболеваемость респираторным вирусом
Больные в больнице. Иллюстративное фото: Reuters
Андрей Плахонин - Редактор

В Китае произошел всплеск новой заболеваемости. Из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.

Об этом пишет The Independent.

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В провинциях на севере Китая резко возросло количество случаев заболевания метапневмовирусом человека, в результате чего больницы переполнены. В стране ввели чрезвычайные меры для мониторинга и управления распространением, люди обеспокоены.

Особенно много болеют именно дети, а вспышка HMPV похожа на первую вспышку COVID-19. В то же время китайские власти назвали это "ежегодным зимним явлением".

Респираторные инфекции имеют тенденцию достигать пика в зимний сезон. Заболевание выглядит менее тяжелым и распространяется в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом", — сказала пресс-секретарь МИДа Мао Нин.

Отметим, что метапневмовирус — это респираторный вирус, который вызывает симптомы, похожие на простуду и грипп. Обычно он проходит в легкой форме, однако может привести к таким серьезным осложнениям как пневмония. Особенно опасной болезнь является для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Напомним, ученые заявили об открытии новой группы крови у людей. Она отличается тем, что не имеет антигена AnWj, который обычно фиксируют у более 99,9% людей.

Также современная нормальная температура тела человека стала ниже и имеет более широкий диапазон, чем считалось ранее.

Китай ОРВИ вирус заболевания эпидемия

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