У людей виявили нову групу крові — результати дослідження

Зразки крові. Ілюстративне фото: imd.ua

Вчені у вересні 2024 року повідомили про відкриття нової групи крові у людей. Вона відрізняється тим, що не має антигену AnWj, який зазвичай фіксують у понад 99,9% людей.

Про це пише ScienceAlert.

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Нова група крові

У 1972 році під час дослідження крові вагітної жінки лікарі виявили особливість — в еритроцитах була відсутня важлива молекула, що стало поштовхом до тривалого дослідження крові.

Провідна авторка дослідження докторка Луїза Тіллі назвала це величезним відкриттям. Так, група крові MAL не має антигену AnWj, який зазвичай присутній у понад 99,9% людей. Це стало важливим для медицини, бо у випадку неправильного переливання крові в людини може виникнути серйозна імунна реакція через невідповідність антигенів.

"Попередні дослідження показали, що AnWj насправді не присутній у новонароджених, а з’являється незабаром після народження", — йдеться у матеріалі.

Генетичні дослідження встановили, що антиген AnWj відсутній саме через спадкові мутації. На думку вчених, це відкриває нові можливості для точного діагностування та лікування хвороб крові.

Нагадаємо, науковці Стенфордського університету провели дослідження, яке ставить під сумнів давно усталений стандарт середньої температури людського тіла — 36,6 °C. Згідно з їхніми висновками, сучасна нормальна температура є нижчою і має ширший діапазон, ніж раніше вважалося.

Також нещодавно вчені оцінили, наскільки добре штучний інтелект ставить діагнози та складає схему для лікування.