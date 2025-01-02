Середня температура тіла змінюється — дослідження Стенфорда

Градусник на вимірювання температури тіла. Фото: Pexels

Науковці Стенфордського університету провели дослідження, яке ставить під сумнів давно усталений стандарт середньої температури людського тіла – 36,6°C. Згідно з їхніми висновками, сучасна нормальна температура є нижчою і має ширший діапазон, ніж раніше вважалося.

Про це повідомляє Financial Express.

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Дослідження, опубліковане в журналі eLife під керівництвом доктора Джулі Парсоннет, включало аналіз 618 306 вимірювань температури ротової порожнини у дорослих. Ці дані збиралися у період з 2008 по 2017 рік. Вчені використали алгоритми машинного навчання, щоб усунути вплив захворювань, і провели детальний аналіз температурних тенденцій.

Результати показали, що нормальна температура тіла людини варіюється від 36,2°C до 36,8°C. Це свідчить про те, що прийняте значення у 36,6°C є завищеним. Зокрема, дослідники зазначають, що середня температура в США за останні два століття знизилася щонайменше на 0,05°C.

Чому температура тіла у людей з часом знижується

Доктор Парсоннет пояснює, що зниження температури може бути пов'язане з кількома факторами. До прикладу на це могло повпливати поліпшення умов життя: доступ до якісного харчування, комфортні умови проживання, зниження фізіологічного стресу. Крім того, сучасна медицина та гігієна значно скоротили поширення тривалих захворювань, що впливали на обмін речовин.

"Ми фізіологічно відрізняємося від наших предків", — зазначає доктор Парсоннет.

Як вплинуть нов ідослідження на медичнеу сферу

Зниження середньої температури тіла має важливе значення для сучасної медицини. Наприклад, навіть саме явище лихоманки потребує переосмислення, адже нормальний температурний діапазон може значно відрізнятися в кожної людини.

"Більшість людей, зокрема лікарів, досі вважають нормою 36,6°C. Насправді нормальна температура є індивідуальною і рідко становить саме 36,6°C", — зазначила Парсоннет.

Розуміння реальної середньої температури тіла допоможе уникнути неправильних діагнозів.

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