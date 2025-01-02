Ревматоїдний артрит — як харчування впливає на стан суглобів

Біль у руці. Фото: Pexels

Ревматоїдний артрит — це хронічне захворювання, яке викликає біль, набряк і скутість у суглобах. Попри те, що спеціальної дієти для лікування артриту не існує, збалансоване харчування здатне полегшити симптоми та покращити загальний стан здоров’я.

Новини.LIVE розповість, як варто скоригувати своє харчування для доброго самопочуття.

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Одним із корисних елементів раціону є риб’ячий жир. Його властивості допомагають зменшити запалення, а також полегшують біль і скутість суглобів. Рекомендується вживати більше овочів і фруктів, оливкову олію та інші продукти, багаті на мононенасичені жири.

Що варто виключити з раціону

Деякі продукти можуть посилювати запалення, тому їх слід уникати:

масло та маргарин (особливо після нагрівання);

оброблене червоне м’ясо (ковбаси, сосиски);

фастфуд і напівфабрикати;

промислові хлібобулочні вироби (кекси, печиво, торти);

вживання понад 6 грамів солі на день може підвищити запалення і збільшити ризик високого кров'яного тиску;

продукти, приготовані у великій кількості олії або жиру;

смажене м’ясо, картопля фрі, чипси;

алкоголь;

консерви, соуси, швидкорозчинні супи;

продукти з хімічними добавками (барвники, консерванти);

Збалансоване харчування без надлишку солі та шкідливих жирів є важливим доповненням до комплексного лікування артриту.

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