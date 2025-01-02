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Артрит може вразити будь-яку людину — як варто харчуватися

2 січня 2025 09:11
Андрій Плахонін - Редактор
Ревматоїдний артрит — як харчування впливає на стан суглобів
Біль у руці. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Ревматоїдний артрит — це хронічне захворювання, яке викликає біль, набряк і скутість у суглобах. Попри те, що спеціальної дієти для лікування артриту не існує, збалансоване харчування здатне полегшити симптоми та покращити загальний стан здоров’я.

Новини.LIVE розповість, як варто скоригувати своє харчування для доброго самопочуття.

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Одним із корисних елементів раціону є риб’ячий жир. Його властивості допомагають зменшити запалення, а також полегшують біль і скутість суглобів. Рекомендується вживати більше овочів і фруктів, оливкову олію та інші продукти, багаті на мононенасичені жири.

Що варто виключити з раціону

Деякі продукти можуть посилювати запалення, тому їх слід уникати:

  • масло та маргарин (особливо після нагрівання);
  • оброблене червоне м’ясо (ковбаси, сосиски);
  • фастфуд і напівфабрикати;
  • промислові хлібобулочні вироби (кекси, печиво, торти);
  • вживання понад 6 грамів солі на день може підвищити запалення і збільшити ризик високого кров'яного тиску;
  • продукти, приготовані у великій кількості олії або жиру;
  • смажене м’ясо, картопля фрі, чипси;
  • алкоголь;
  • консерви, соуси, швидкорозчинні супи;
  • продукти з хімічними добавками (барвники, консерванти);

Збалансоване харчування без надлишку солі та шкідливих жирів є важливим доповненням до комплексного лікування артриту.

Нагадаємо, професори зі Стенфордського медичного університету проаналізували рекомендації, діагнози та схеми лікування від штучного інтелекту і зробили приголомшливу заяву  щодо якості його роботи.

Також вчені пояснили, яка користь у вині для серця. 

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