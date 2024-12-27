Вчені пояснили, скільки вина можна випити для користі серця

Люди з келихами вина. Фото: ukr.media

Вчені провели дослідження, згідно з яким вживання вина може бути корисним для здоров’я серця. Науковці дозволили пити вино, але наголосили на одній вкрай важливій умові.

Про це повідомляє Hubz.

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Пити вино можна

Результати нового дослідження, яке було проведено на групі іспанців, що дотримуються середземноморської дієти, показали, що вживання невеликого келиха вина на день знижує ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів або інсультів до 50 %. Позитивний ефект в першу чергу спостерігався серед людей старше 60 років із високим ризиком таких захворювань.

Одночасно з цим дослідники зазначають, що цей захисний ефект був втрачений у людей, які пили більше одного келиха на день.

"У цьому дослідженні вивчається важливість помірного споживання вина в рамках здорового харчування, такого як середземноморська дієта. Досі ми вважали, що 20 відсотків позитивних ефектів середземноморської дієти можна пояснити помірним споживанням вина, але, враховуючи результати, цей показник може бути ще вищим", — пояснив експерт із харчування, старіння та серцево-судинних ризиків Барселонського університету Рамон Строх.

Критика даної концепції

Однак багато експертів критично ставляться до результатів дослідження, вказуючи на відомі ризики вживання алкоголю.

"Це дослідження показує, що вживання вина в помірних кількостях може знизити ризик серцево-судинних захворювань, але це не означає, що можна випити пляшку вина", — зазначила експерт із харчування з Британського кардіологічного фонду Трейсі Паркер.

Ще одна проблема, яку вказують експерти, полягає в тому, що багато людей неправильно вимірюють фактичну кількість напою, коли йдеться про те, пити вино чи не пити.

Стандартна порція вина становить лише близько 120 мілілітрів, але багато людей споживають більше. Попри думку, що вино корисне серцю, його надмірне споживання шкодить здоров'ю людини.

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