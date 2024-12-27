Ученые объяснили, сколько вина можно выпить для пользы сердца

Люди с бокалами вина. Фото: ukr.media

Ученые провели исследование, согласно которому употребление вина может быть полезно для здоровья сердца. Ученые разрешили пить вино, но отметили одно крайне важное условие.

Об этом сообщает Hubz.

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Результаты нового исследования, проведенного на группе испанцев, придерживающихся средиземноморской диеты, показали, что употребление небольшого бокала вина в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов или инсультов до 50%. Положительный эффект в первую очередь наблюдался среди людей старше 60 лет с высоким риском таких заболеваний.

В то же время исследователи отмечают, что этот защитный эффект был потерян у людей, которые пили более одного бокала в день.

"В этом исследовании изучается важность умеренного потребления вина в рамках здорового питания, такого как средиземноморская диета. До сих пор мы считали, что 20 процентов положительных эффектов средиземноморской диеты можно объяснить умеренным потреблением вина, но, учитывая результаты, этот показатель может быть еще выше", — объяснил эксперт по питанию, старению и сердечно-сосудистым рискам Барселонского университета Рамон Строх.

Критика данной концепции

Однако многие эксперты критически относятся к результатам исследования, указывая на известные риски употребления алкоголя.

"Это исследование показывает, что употребление вина в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но это не значит, что можно выпить бутылку вина", — отметила эксперт по питанию из Британского кардиологического фонда Трейси Паркер.

Еще одна проблема, которую указывают эксперты, заключается в том, что многие неправильно измеряют фактическое количество напитка, когда речь идет о том, пить вино или не пить.

Стандартная порция вина составляет всего около 120 миллилитров, но многие потребляют больше. Несмотря на то, что вино полезно сердцу, его чрезмерное потребление вредит здоровью человека.

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