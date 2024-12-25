Як закрити пляшку вина, якщо немає пробки - дієві дайфхаки

П'ять способів, як закрити пляшку вина без пробки
Настав час святкувань, і на щедрих на страви столах також ставиться вишукане вино. Однак виникає питання, як правильно його зберігати, якщо протягом вечора пляшка до кінця не спорожніла.
Редакція Новини.LIVE ділиться лайфхаками.
Харчова плівка
Якщо спеціальної пробки немає, то на допомогу "приходить" тонка харчова плівка. Візьміть будь-яку іншу пробку або схожий предмет і намотайте на нього стільки плівки, скільки потрібно, щоб вона щільно закоркувала пляшку.
Пакет або рукавичка
Закрити шампанське можна і за допомогою звичайного поліетиленового пакета чи плівки. Підійде для цього і медичний напальчник або частина тонкої рукавички. Матеріал розтягують навколо шийки і фіксують його господарськими гумками. Пляшку потрібно тримати в найхолоднішій частині холодильника, щоб газ вивітрювався повільніше.
Корок від ігристого вина
Також підійде корок від ігристого вина, якщо такий знайдеться у вашому домі. Такий корок, закриваючи верхню частину горлечка, розширюється і затягується, від цього всередині зростає тиск. Це один з найкращих варіантів.
Перелийте вино
Залишки недопитого алкоголю можна перелити в пластикову або скляну тару, яка добре закривається. Це надовше збереже вино у споживчому стані.
Винна помпа
Однак найкращим варіантом залишається винна помпа. Вона допоможе видалити надлишок кисню, що залишився в пляшці. Зазвичай вони коштують близько 250 грн і дуже зручні у використанні.
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