Як закрити пляшку вина, якщо немає пробки - дієві дайфхаки

Вино з сиром. Фото: Pexels

Настав час святкувань, і на щедрих на страви столах також ставиться вишукане вино. Однак виникає питання, як правильно його зберігати, якщо протягом вечора пляшка до кінця не спорожніла.

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Харчова плівка

Якщо спеціальної пробки немає, то на допомогу "приходить" тонка харчова плівка. Візьміть будь-яку іншу пробку або схожий предмет і намотайте на нього стільки плівки, скільки потрібно, щоб вона щільно закоркувала пляшку.

Пакет або рукавичка

Закрити шампанське можна і за допомогою звичайного поліетиленового пакета чи плівки. Підійде для цього і медичний напальчник або частина тонкої рукавички. Матеріал розтягують навколо шийки і фіксують його господарськими гумками. Пляшку потрібно тримати в найхолоднішій частині холодильника, щоб газ вивітрювався повільніше.

Корок від вина. Фото: Pexels

Корок від ігристого вина

Також підійде корок від ігристого вина, якщо такий знайдеться у вашому домі. Такий корок, закриваючи верхню частину горлечка, розширюється і затягується, від цього всередині зростає тиск. Це один з найкращих варіантів.

Перелийте вино

Залишки недопитого алкоголю можна перелити в пластикову або скляну тару, яка добре закривається. Це надовше збереже вино у споживчому стані.

Винна помпа

Однак найкращим варіантом залишається винна помпа. Вона допоможе видалити надлишок кисню, що залишився в пляшці. Зазвичай вони коштують близько 250 грн і дуже зручні у використанні.

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