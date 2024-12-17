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Як зберегти новорічну ялинку свіжою надовго — прості методи

17 грудня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберегти ялинку на Новий рік 2025 свіжою надовго — лайфхаки
Жінка, яка поливає новорічну ялинку. Фото: Rogue Compost
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що головним символом новорічних і різдвяних свят є ялинка, але інколи буває так, що вона починає сипатися за короткий проміжок часу. Щоб цього не сталося у вашому будинку, дізнайтеся прості лайфхаки, які допоможуть вам зберегти це дерево якнайдовше свіжим і зеленим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вибір свіжого дерева

Перш, ніж купувати ялинку додому, запам’ятайте, що обирати треба виключно свіжо зрізані дерева. Під час вибору ялинки перевірте, щоб при легкому натисканні голки не випадали, а стовбур дерева був чистим і вологим.

Выбор елки
Молода жінка із собачкою біля ялинок. Фото: Freepik

Зріз стовбура дерева

Після того, як ви купили ялинку, обріжте декілька сантиметрів у нижній частині стовбура і лише потім ставте в підставку. Це допоможе дереву краще поглинати вологу і зберігати свою свіжість, тим самим, залишаючись зеленим надовго.

Рівень вологи

Запам’ятайте, що ялинці потрібно багато води, тому в підставці обов’язково перевіряйте рівень вологи. У перші декілька днів святкове дерево може поглинати доволі великий об’єм води, тому підставку потрібно наповнювати водою щодня.

Елка
Наливання води в підставку з ялинкою. Фото: House Digest

Місце розташування

Ні в якому разі не ставте новорічну ялинку біля джерел тепла, зокрема, біля батарей, камінів і обігрівачів. Як відомо, через тепло процес висихання завжди пришвидшується.

Зволоження повітря

Щоб підтримувати необхідний рівень вологості в приміщенні, візьміть пульверизатор, наповніть його водою і обприскуйте ялинку. Це допоможе зберегти святкове дерево у свіжому вигляді, навіть якщо у вас вдома сухе повітря.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки в Україні коштують штучні новорічні ялинки в 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, як варто прикрасити новорічну ялинку в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, яку ялинку варто поставити на Новий рік у 2025 році.

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