Як зберегти ялинку на Новий рік 2025 свіжою надовго — лайфхаки

Жінка, яка поливає новорічну ялинку. Фото: Rogue Compost

Не секрет, що головним символом новорічних і різдвяних свят є ялинка, але інколи буває так, що вона починає сипатися за короткий проміжок часу. Щоб цього не сталося у вашому будинку, дізнайтеся прості лайфхаки, які допоможуть вам зберегти це дерево якнайдовше свіжим і зеленим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вибір свіжого дерева

Перш, ніж купувати ялинку додому, запам’ятайте, що обирати треба виключно свіжо зрізані дерева. Під час вибору ялинки перевірте, щоб при легкому натисканні голки не випадали, а стовбур дерева був чистим і вологим.

Молода жінка із собачкою біля ялинок. Фото: Freepik

Зріз стовбура дерева

Після того, як ви купили ялинку, обріжте декілька сантиметрів у нижній частині стовбура і лише потім ставте в підставку. Це допоможе дереву краще поглинати вологу і зберігати свою свіжість, тим самим, залишаючись зеленим надовго.

Рівень вологи

Запам’ятайте, що ялинці потрібно багато води, тому в підставці обов’язково перевіряйте рівень вологи. У перші декілька днів святкове дерево може поглинати доволі великий об’єм води, тому підставку потрібно наповнювати водою щодня.

Наливання води в підставку з ялинкою. Фото: House Digest

Місце розташування

Ні в якому разі не ставте новорічну ялинку біля джерел тепла, зокрема, біля батарей, камінів і обігрівачів. Як відомо, через тепло процес висихання завжди пришвидшується.

Зволоження повітря

Щоб підтримувати необхідний рівень вологості в приміщенні, візьміть пульверизатор, наповніть його водою і обприскуйте ялинку. Це допоможе зберегти святкове дерево у свіжому вигляді, навіть якщо у вас вдома сухе повітря.

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