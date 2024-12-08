Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році arrow

Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році

8 грудня 2024 10:33
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Підготовка до Нового року — скільки коштують штучні ялинки в Україні
Штучна ялинка, прикрашена іграшками. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Напередодні новорічних свят все більше українців цікавляться штучними ялинками, які є не лише екологічним, а й практичним варіантом для створення святкової атмосфери вдома. У 2024 році вибір на ринку надзвичайно широкий: різноманітні дизайни, висоти та ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують штучні ялинки заввишки від 150 до 180 см в Україні.

Читайте також:

Епіцентр

Епіцентр пропонує широкий асортимент штучних ялинок, серед яких є бюджетні моделі, а також преміумваріанти. Більшість моделей доступні зі знижками:

  • Штучна ялинка "Снігова Королева" (1,8 м) — 1 599 грн.
  • Штучна ялинка "Європейська" (1,8 м) — 1 999 грн.
  • Штучна ялинка "Елітна з шишками" (1,8 м) — 1 939 грн.
  • Штучна ялинка "Казка" (1,8 м) — 1 317 грн.
  • Штучна ялинка "Казка без шишок" (1,8 м) — 1 329 грн.

АТБ

У мережі "АТБ" представлено один із найпопулярніших варіантів за доступною ціною:

  • Штучна ялинка "Хвойна Карпатська" (1,8 м) — 1 399 грн.

Аврора

В Аврорі є кілька цікавих моделей, які можна замовити онлайн:

  • HVOYA Classic (180 см) — 3 299 грн.
  • HVOYA Traditional (160 см) — 2 499 грн.
  • HVOYA зелена (150 см) — 999 грн.

Єва

Єва пропонує комбіновані ялинки та преміуммоделі:

  • Elegant (1,8 м, зелена або блакитна) — 1 848,60 грн.
  • Пластмакс комбінована (1,8 м) — 4 277 грн.

JYSK

У JYSK можна придбати стильну модель ялинки з преміумдизайном:

  • Ялинка NIDUD (180 см) — 3 500 грн.

Ціни варіюються залежно від якості, матеріалів та бренду. Цього року кожен знайде ялинку, яка відповідатиме як бюджету, так і особистим уподобанням.

Нагадаємо, в грудні українці починають готуватися до новорічних свят, купуючи ялинки. Якщо ви хочете придбати живе дерево, то варто враховувати, що незаконно придбана або зрубана ялинка може призвести до серйозних штрафів.

Також ми писали, що головну ялинку в Києві прикрасять блакитними іграшками та світло-блакитною гірляндою. Святкове дерево відкрили 6 грудня, попри розмови, що її ніби не встигнуть встановити.

магазини Йолка новорічна ялинка ціни дерево Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:10 Україна та Британія укладуть "столітню угоду", — Єрмак

11:00 Виплати на поховання в 2025 році — як зміниться допомога

10:53 РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки

10:49 Стрибнув під колеса — в Одесі чоловік загинув на залізниці

10:37 Підробляв документи для виїзду чоловіків — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:33 Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році

10:24 Черги на виїзд та затори — актуальна ситуація на трасі Одеса-Рені

10:18 Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

10:02 Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді, — ЗМІ

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

11:10 Україна та Британія укладуть "столітню угоду", — Єрмак

11:00 Виплати на поховання в 2025 році — як зміниться допомога

10:53 РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки

10:49 Стрибнув під колеса — в Одесі чоловік загинув на залізниці

10:37 Підробляв документи для виїзду чоловіків — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:33 Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році

10:24 Черги на виїзд та затори — актуальна ситуація на трасі Одеса-Рені

10:18 Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

10:02 Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді, — ЗМІ

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут