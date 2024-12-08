Підготовка до Нового року — скільки коштують штучні ялинки в Україні

Штучна ялинка, прикрашена іграшками. Фото: Unsplash

Напередодні новорічних свят все більше українців цікавляться штучними ялинками, які є не лише екологічним, а й практичним варіантом для створення святкової атмосфери вдома. У 2024 році вибір на ринку надзвичайно широкий: різноманітні дизайни, висоти та ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують штучні ялинки заввишки від 150 до 180 см в Україні.

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Епіцентр

Епіцентр пропонує широкий асортимент штучних ялинок, серед яких є бюджетні моделі, а також преміумваріанти. Більшість моделей доступні зі знижками:

Штучна ялинка "Снігова Королева" (1,8 м) — 1 599 грн.

Штучна ялинка "Європейська" (1,8 м) — 1 999 грн.

Штучна ялинка "Елітна з шишками" (1,8 м) — 1 939 грн.

Штучна ялинка "Казка" (1,8 м) — 1 317 грн.

Штучна ялинка "Казка без шишок" (1,8 м) — 1 329 грн.

АТБ

У мережі "АТБ" представлено один із найпопулярніших варіантів за доступною ціною:

Штучна ялинка "Хвойна Карпатська" (1,8 м) — 1 399 грн.

Аврора

В Аврорі є кілька цікавих моделей, які можна замовити онлайн:

HVOYA Classic (180 см) — 3 299 грн.

HVOYA Traditional (160 см) — 2 499 грн.

HVOYA зелена (150 см) — 999 грн.

Єва

Єва пропонує комбіновані ялинки та преміуммоделі:

Elegant (1,8 м, зелена або блакитна) — 1 848,60 грн.

Пластмакс комбінована (1,8 м) — 4 277 грн.

JYSK

У JYSK можна придбати стильну модель ялинки з преміумдизайном:

Ялинка NIDUD (180 см) — 3 500 грн.

Ціни варіюються залежно від якості, матеріалів та бренду. Цього року кожен знайде ялинку, яка відповідатиме як бюджету, так і особистим уподобанням.

Нагадаємо, в грудні українці починають готуватися до новорічних свят, купуючи ялинки. Якщо ви хочете придбати живе дерево, то варто враховувати, що незаконно придбана або зрубана ялинка може призвести до серйозних штрафів.

Також ми писали, що головну ялинку в Києві прикрасять блакитними іграшками та світло-блакитною гірляндою. Святкове дерево відкрили 6 грудня, попри розмови, що її ніби не встигнуть встановити.