Подготовка к Новому году — сколько стоят искусственные елки в Украине

Новогодние искусственные елки в Украине — какие цены в 2024 году
В канун новогодних праздников все больше украинцев интересуются искусственными елками, которые являются не только экологичным, но и практичным вариантом для создания праздничной атмосферы дома. В 2024 году выбор на рынке очень широк: разнообразные дизайны, высота и цены.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят искусственные елки высотой от 150 до 180 см в Украине.
Эпицентр
Эпицентр предлагает широкий ассортимент искусственных елок, среди которых бюджетные модели, а также премиум-варианты. Большинство моделей доступны со скидками:
- Искусственная елка "Снежная Королева" (1,8 м) — 1 599 грн.
- Искусственная елка "Европейская" (1,8 м) — 1 999 грн.
- Искусственная елка "Элитная с шишками" (1,8 м) — 1 939 грн.
- Искусственная елка "Сказка" (1,8 м) — 1 317 грн.
- Искусственная елка "Сказка без шишек" (1,8 м) — 1 329 грн.
АТБ
В сети "АТБ" представлен один из самых популярных вариантов по доступной цене:
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Искусственная елка "Хвойная Карпатская" (1,8 м) — 1 399 грн.
Аврора
В Авроре есть несколько интересных моделей, которые можно заказать онлайн:
- HVOYA Classic (180 см) — 3 299 грн.
- HVOYA Traditional (160 см) — 2 499 грн.
- HVOYA зеленая (150 см) — 999 грн.
Ева
Ева предлагает комбинированные елки и премиум-модели:
- Elegant (1,8 м, зеленая или голубая) — 1 848,60 грн.
- Пластмакс комбинированная (1,8 м) — 4 277 грн.
JYSK
В JYSK можно приобрести стильную модель елки с премиум-дизайном:
- Елка NIDUD (180 см) — 3 500 грн.
Цены варьируются в зависимости от качества, материалов и бренда. В этом году каждый найдет елку, которая будет соответствовать как бюджету, так и личным предпочтениям.
Напомним, в декабре украинцы начинают готовиться к новогодним праздникам, покупая елки. Если вы хотите приобрести живое дерево, то следует учитывать, что незаконно приобретенная или срубленная елка может привести к серьезным штрафам.
Также мы писали, что главную елку в Киеве украсят голубыми игрушками и светло-голубой гирляндой. Праздничное дерево открыли 6 декабря, несмотря на разговоры, что якобы не успеют установить в срок.
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