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Новогодние искусственные елки в Украине — какие цены в 2024 году

8 декабря 2024 10:33
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Подготовка к Новому году — сколько стоят искусственные елки в Украине
Искусственная елка, украшенная игрушками. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В канун новогодних праздников все больше украинцев интересуются искусственными елками, которые являются не только экологичным, но и практичным вариантом для создания праздничной атмосферы дома. В 2024 году выбор на рынке очень широк: разнообразные дизайны, высота и цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят искусственные елки высотой от 150 до 180 см в Украине.

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Эпицентр

Эпицентр предлагает широкий ассортимент искусственных елок, среди которых бюджетные модели, а также премиум-варианты. Большинство моделей доступны со скидками:

  • Искусственная елка "Снежная Королева" (1,8 м) — 1 599 грн.
  • Искусственная елка "Европейская" (1,8 м) — 1 999 грн.
  • Искусственная елка "Элитная с шишками" (1,8 м) — 1 939 грн.
  • Искусственная елка "Сказка" (1,8 м) — 1 317 грн.
  • Искусственная елка "Сказка без шишек" (1,8 м) — 1 329 грн.

АТБ

В сети "АТБ" представлен один из самых популярных вариантов по доступной цене:

  • Искусственная елка "Хвойная Карпатская" (1,8 м) — 1 399 грн.

Аврора

В Авроре есть несколько интересных моделей, которые можно заказать онлайн:

  • HVOYA Classic (180 см) — 3 299 грн.
  • HVOYA Traditional (160 см) — 2 499 грн.
  • HVOYA зеленая (150 см) — 999 грн.

Ева

Ева предлагает комбинированные елки и премиум-модели:

  • Elegant (1,8 м, зеленая или голубая) — 1 848,60 грн.
  • Пластмакс комбинированная (1,8 м) — 4 277 грн.

JYSK

В JYSK можно приобрести стильную модель елки с премиум-дизайном:

  • Елка NIDUD (180 см) — 3 500 грн.

Цены варьируются в зависимости от качества, материалов и бренда. В этом году каждый найдет елку, которая будет соответствовать как бюджету, так и личным предпочтениям.

Напомним, в декабре украинцы начинают готовиться к новогодним праздникам, покупая елки. Если вы хотите приобрести живое дерево, то следует учитывать, что незаконно приобретенная или срубленная елка может привести к серьезным штрафам.

Также мы писали, что главную елку в Киеве украсят голубыми игрушками и светло-голубой гирляндой. Праздничное дерево открыли 6 декабря, несмотря на разговоры, что якобы не успеют установить в срок.

магазины Елка новогодняя елка цены дерево Новый год 2025

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11:23 За сутки на Солнце произошло 18 вспышек — магнитные бури сегодня

11:22 Ракетоноситель в Черном море — какая угроза для Одессы

11:10 Украина и Британия заключат "столетнее соглашение", — Ермак

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:00 Выплаты на похороны в 2025 году — как изменится помощь

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