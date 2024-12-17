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Как сохранить новогоднюю елку свежей надолго — простые методы

17 декабря 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сохранить елку на Новый год 2025 свежей надолго — лайфхаки
Женщина, которая поливает новогоднюю елку. Фото: Rogue Compost
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что главным символом новогодних и рождественских праздников является елка, но иногда бывает так, что она начинает сыпаться через короткий промежуток времени. Чтобы этого не произошло в вашем доме, узнайте простые лайфхаки, которые помогут вам сохранить это дерево как можно дольше свежим и зеленым.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Выбор свежего дерева

Прежде, чем покупать елку домой, запомните, что выбирать нужно исключительно свежевырезанные деревья. При выборе елки проверьте, чтобы при легком нажатии иглы не выпадали, а ствол дерева был чистым и влажным.

Выбор елки
Молодая женщина с собачкой возле елки. Фото: Freepik

Срез ствола дерева

После того, как вы купили елку, обрежьте несколько сантиметров в нижней части ствола и только потом ставьте в подставку. Это поможет дереву лучше поглощать влагу и сохранять свою свежесть, тем самым, оставаясь зеленым надолго.

Уровень влаги

Запомните, что елке нужно много воды, поэтому в подставке обязательно проверяйте уровень влаги. В первые несколько дней праздничное дерево может поглощать большой объем воды, поэтому подставку нужно наполнять водой ежедневно.

Елка
Налив воды в подставку с елкой. Фото: House Digest

Место расположения

Ни в коем случае не ставьте новогоднюю елку возле источников тепла, в частности, возле батарей, каминов и обогревателей. Как известно, из-за тепла процесс высыхания всегда ускоряется.

Увлажнение воздуха

Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности в помещении, возьмите пульверизатор, наполните его водой и опрыскивайте елку. Это поможет сохранить праздничное дерево в свежем виде, даже если у вас дома сухой воздух.

Напомним, мы писали о том, сколько в Украине стоят искусственные новогодние елки в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, как следует украсить новогоднюю елку в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какую елку следует поставить на Новый год в 2025 году.

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