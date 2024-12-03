Модна ялинка 2025 — які кольори подарують успіх у Новому році

Прикраса на ялинці. Фото: Pixabay

Перший місяць зими вже дарує нам святковий настрій, і багато хто починає замислюватися над прикрашанням ялинки. Щоб створити не лише затишок вдома, а й залучити трохи удачі в Новий рік, стилісти радять звернути увагу на трендові кольори прикрас для ялинки у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Зелений — головний акцент

Цей рік проходить під знаком зеленого кольору, тому смарагдові й інші зелені відтінки стануть ідеальним вибором. Їх можна поєднувати із золотистими або білими іграшками, щоб надати ялинці елегантного вигляду.

Ялинка з акцентом на зелений. Фото з Instagram

Золотистий

Золотий колір завжди асоціюється зі святковою атмосферою. Цьогоріч він залишається фаворитом. Додайте до декору золоті кулі, стрічки, гірлянди чи навіть банти. Це створить відчуття багатства та тепла.

Ялинка в золотистому кольорі. Фото з Instagram

Сріблястий

Срібний колір чудово поєднується з іншими трендовими відтінками: бузковим, лавандовим, а також класичним білим. Для любителів мінімалізму ідеальною стане ялинка в комбінації сріблястого й білого кольорів.

Ялинка в срібному кольорі. Фото з Instagram

Синій та блакитний — класика, що повертається

Сині та блакитні прикраси на ялинці — це безпрограшний варіант для створення святкової атмосфери. Вони особливо ефектно виглядають у поєднанні зі сріблястими гірляндами чи білим дощиком.

Ялинка з синіми іграшками. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати: змішуйте кольори, які гармоніюють один з одним. Наприклад, комбінація зеленого, золотистого та білого створить традиційну і затишну атмосферу, а поєднання срібного й бузкового додасть нотки вишуканості.

Підбираючи декор для ялинки, пам’ятайте: головне, щоб ваша святкова красуня радувала око і створювала теплу атмосферу в домі.



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