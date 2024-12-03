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Як прикрасити ялинку у 2025 році — топ кольорів сезону

3 грудня 2024 21:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модна ялинка 2025 — які кольори подарують успіх у Новому році
Прикраса на ялинці. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Перший місяць зими вже дарує нам святковий настрій, і багато хто починає замислюватися над прикрашанням ялинки. Щоб створити не лише затишок вдома, а й залучити трохи удачі в Новий рік, стилісти радять звернути увагу на трендові кольори прикрас для ялинки у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповість про них детальніше. 

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Зелений — головний акцент

Цей рік проходить під знаком зеленого кольору, тому смарагдові й інші зелені відтінки стануть ідеальним вибором. Їх можна поєднувати із золотистими або білими іграшками, щоб надати ялинці елегантного вигляду.

Як прикрасити ялинку у 2025 році — топ кольорів сезону - фото 1
Ялинка з акцентом на зелений. Фото з Instagram

Золотистий 

Золотий колір завжди асоціюється зі святковою атмосферою. Цьогоріч він залишається фаворитом. Додайте до декору золоті кулі, стрічки, гірлянди чи навіть банти. Це створить відчуття багатства та тепла.

Як прикрасити ялинку у 2025 році — топ кольорів сезону - фото 2
Ялинка в золотистому кольорі. Фото з Instagram

Сріблястий 

Срібний колір чудово поєднується з іншими трендовими відтінками: бузковим, лавандовим, а також класичним білим. Для любителів мінімалізму ідеальною стане ялинка в комбінації сріблястого й білого кольорів.

Як прикрасити ялинку у 2025 році — топ кольорів сезону - фото 3
Ялинка в срібному кольорі. Фото з Instagram

Синій та блакитний — класика, що повертається

Сині та блакитні прикраси на ялинці — це безпрограшний варіант для створення святкової атмосфери. Вони особливо ефектно виглядають у поєднанні зі сріблястими гірляндами чи білим дощиком.

Як прикрасити ялинку у 2025 році — топ кольорів сезону - фото 4
Ялинка з синіми іграшками. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати: змішуйте кольори, які гармоніюють один з одним. Наприклад, комбінація зеленого, золотистого та білого створить традиційну і затишну атмосферу, а поєднання срібного й бузкового додасть нотки вишуканості.

Підбираючи декор для ялинки, пам’ятайте: головне, щоб ваша святкова красуня радувала око і створювала теплу атмосферу в домі.

Раніше ми писали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 за феншуєм.

Також ми повідомляли, яку ялинку поставити на Новий рік 2025.

новорічна ялинка краса стиль кольори прикраси

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