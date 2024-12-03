Модная елка 2025 — какие цвета подарят успех в Новом году

Украшение на елке. Фото: Pixabay

Первый месяц зимы уже дарит нам праздничное настроение, и многие начинают задумываться над украшением елки. Чтобы создать не только уют дома, но и привлечь немного удачи в Новый год, стилисты советуют обратить внимание на трендовые цвета украшений для елки в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Зеленый — главный акцент

Этот год проходит под знаком зеленого цвета, потому изумрудные и другие зеленые оттенки станут идеальным выбором. Их можно сочетать с золотистыми или белыми игрушками, чтобы придать елке элегантный вид.

Елка с акцентом на зеленый. Фото с Instagram

Золотистый

Золотой цвет всегда ассоциируется с праздничной атмосферой. В этом году он остается фаворитом. Добавьте в декор золотые шары, ленты, гирлянды или даже банты. Это создаст чувство богатства и тепла.

Елка в золотистом цвете. Фото с Instagram

Серебристый

Серебряный цвет прекрасно сочетается с другими трендовыми оттенками: сиреневым, лавандовым, а также классическим белым. Для любителей минимализма идеальной станет елка в сочетании серебристого и белого цветов.

Елка в серебряном цвете. Фото с Instagram

Синий и голубой — возвращающаяся классика

Синие и голубые украшения на елке — это беспроигрышный вариант для создания праздничной атмосферы. Они особенно эффектно смотрятся в сочетании с серебристыми гирляндами или белым дождиком.

Елка с синими игрушками. Фото с Instagram

Не бойтесь экспериментировать: смешивайте цвета, гармонирующие друг с другом. К примеру, комбинация зеленого, золотистого и белого создаст традиционную и уютную атмосферу, а сочетание серебряного и сиреневого придаст нотки изысканности.

Подбирая декор для елки, помните: главное, чтобы ваша праздничная красотка радовала глаз и создавала теплую атмосферу в доме.



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