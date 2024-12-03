Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона arrow

Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона

3 декабря 2024 21:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модная елка 2025 — какие цвета подарят успех в Новом году
Украшение на елке. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Первый месяц зимы уже дарит нам праздничное настроение, и многие начинают задумываться над украшением елки. Чтобы создать не только уют дома, но и привлечь немного удачи в Новый год, стилисты советуют обратить внимание на трендовые цвета украшений для елки в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Читайте также:

Зеленый — главный акцент

Этот год проходит под знаком зеленого цвета, потому изумрудные и другие зеленые оттенки станут идеальным выбором. Их можно сочетать с золотистыми или белыми игрушками, чтобы придать елке элегантный вид.

Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона - фото 1
Елка с акцентом на зеленый. Фото с Instagram

Золотистый 

Золотой цвет всегда ассоциируется с праздничной атмосферой. В этом году он остается фаворитом. Добавьте в декор золотые шары, ленты, гирлянды или даже банты. Это создаст чувство богатства и тепла.

Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона - фото 2
Елка в золотистом цвете. Фото с Instagram

Серебристый

Серебряный цвет прекрасно сочетается с другими трендовыми оттенками: сиреневым, лавандовым, а также классическим белым. Для любителей минимализма идеальной станет елка в сочетании серебристого и белого цветов.

Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона - фото 3
Елка в серебряном цвете. Фото с Instagram

Синий и голубой — возвращающаяся классика

Синие и голубые украшения на елке — это беспроигрышный вариант для создания праздничной атмосферы. Они особенно эффектно смотрятся в сочетании с серебристыми гирляндами или белым дождиком.

Как украсить елку в 2025 году — топ цветов сезона - фото 4
Елка с синими игрушками. Фото с Instagram

Не бойтесь экспериментировать: смешивайте цвета, гармонирующие друг с другом. К примеру, комбинация зеленого, золотистого и белого создаст традиционную и уютную атмосферу, а сочетание серебряного и сиреневого придаст нотки изысканности.

Подбирая декор для елки, помните: главное, чтобы ваша праздничная красотка радовала глаз и создавала теплую атмосферу в доме.

Раньше мы писали о том, как украсить елку на Новый год 2025 года по феншую.

Также мы сообщали, какую елку поставить на Новый год 2025 года.

новогодняя елка красота стиль цвета украшения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:27 Водители категории В могут водить С во время войны — решение суда

20:57 Сибига и Блинкен подписали Меморандум об энергосистеме

20:40 Ситуация на фронте и энергетика — вечернее обращение Зеленского

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

21:27 Водители категории В могут водить С во время войны — решение суда

20:57 Сибига и Блинкен подписали Меморандум об энергосистеме

20:40 Ситуация на фронте и энергетика — вечернее обращение Зеленского

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК