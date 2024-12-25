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Пять способов, как закрыть бутылку вина без пробки

25 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как закрыть бутылку вина, если нет пробки – действенные дайфхаки
Вино с сыром. Фото: Pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Настало время празднований и на щедрых столах также ставится изысканное вино. Однако возникает вопрос, как правильно его хранить, если в течение вечера бутылка до конца не опустела.

Редакция Новини.LIVE делится лайфхаками.

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Пищевая пленка

Если специальной пробки нет, то на помощь "приходит" тонкая пищевая пленка. Возьмите любую другую пробку или похожий предмет и намотайте на него столько пленки, сколько нужно, чтоб она крепко закрыла бутылку. 

Пакет или перчатка

Закрыть шампанское можно и с помощью обычного полиэтиленового пакета или пленки. Подойдет для этого и медицинский напальчник или часть тонкой перчатки. Материал растягивают вокруг шейки и фиксируют его хозяйственными резинками. Бутылку нужно держать в самой холодной части холодильника, чтобы газ выветривался медленнее. 

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Пробка от вина. Фото: Pexels

Пробка от игристого вина

Также подойдет пробка от игристого вина, если таковая найдется в вашем доме. Такая пробка, закрывая верхнюю часть горлышка, расширяется и затягивается, от этого внутри растет давление. 

Перелейте вино

Остатки недопитого алкоголя можно перелить в хорошо закрывающуюся пластиковую или стеклянную тару. Это надолго сохранит вино в хорошем состоянии. 

Винная помпа

Однако лучшим вариантом остается виноватый насос. Она поможет удалить избыток кислорода, который остался в бутылке. Обычно они стоят около 250 грн и очень удобные в использовании. 

Напомним, как правильно хранить новогодние гирлянды. Также мы рассказывали секреты, которые помогут вашей елке дольше оставаться зеленой.

алкоголь праздники вино Новый год лайфхаки

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