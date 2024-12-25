Как закрыть бутылку вина, если нет пробки – действенные дайфхаки

Пять способов, как закрыть бутылку вина без пробки
Настало время празднований и на щедрых столах также ставится изысканное вино. Однако возникает вопрос, как правильно его хранить, если в течение вечера бутылка до конца не опустела.
Редакция Новини.LIVE делится лайфхаками.
Пищевая пленка
Если специальной пробки нет, то на помощь "приходит" тонкая пищевая пленка. Возьмите любую другую пробку или похожий предмет и намотайте на него столько пленки, сколько нужно, чтоб она крепко закрыла бутылку.
Пакет или перчатка
Закрыть шампанское можно и с помощью обычного полиэтиленового пакета или пленки. Подойдет для этого и медицинский напальчник или часть тонкой перчатки. Материал растягивают вокруг шейки и фиксируют его хозяйственными резинками. Бутылку нужно держать в самой холодной части холодильника, чтобы газ выветривался медленнее.
Пробка от игристого вина
Также подойдет пробка от игристого вина, если таковая найдется в вашем доме. Такая пробка, закрывая верхнюю часть горлышка, расширяется и затягивается, от этого внутри растет давление.
Перелейте вино
Остатки недопитого алкоголя можно перелить в хорошо закрывающуюся пластиковую или стеклянную тару. Это надолго сохранит вино в хорошем состоянии.
Винная помпа
Однако лучшим вариантом остается виноватый насос. Она поможет удалить избыток кислорода, который остался в бутылке. Обычно они стоят около 250 грн и очень удобные в использовании.
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