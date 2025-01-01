Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow ШІ замість лікаря — професори оцінили його коректність роботи arrow

ШІ замість лікаря — професори оцінили його коректність роботи

1 січня 2025 13:27
Андрій Плахонін - Редактор
Професори оцінили роботу ШІ для постановки діагнозів замість лікарів
Жінка сидить за комп'ютером. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Лікарі, які перевіряли рекомендації, надані пацієнтам за допомогою штучного інтелекту, дійшли висновку, що ця технологія поки що недостатньо розвинена для безпечного використання у медицині. Попри те, що перспектива для якісної роботи є, використовувати штучний інтелект для постановки діагнозу та лікування наразі дуже рано.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

Штучний інтелект поки не готовий ставити діагнози

Журналісти The Washington Post поспілкувалися з кількома фахівцями, які тестували ШІ у своїй практиці. Так, професор Крістофер Шарп зі Стенфордського медичного університету використав модель GPT-4 для створення рекомендацій.

У прикладі зі скаргами на свербіж губ після вживання помідорів ШІ припустив алергічну реакцію та порадив уникати продукту, застосовувати антигістамінні препарати й стероїдний крем.

Однак Шарп зазначив, що така відповідь є небезпечною, оскільки стероїдні креми можуть пошкодити ніжну тканину губ.

Професорка Роксана Данешджу протестувала ШІ на іншій ситуації. Від пацієнтки надійшла скарга на мастит, викликаний грудним вигодовуванням. ChatGPT запропонував гарячі компреси та масаж, хоча правильними діями у такому випадку є холодні компреси й уникнення надмірної стимуляції. Данешджу також провела масштабне дослідження, залучивши 80 медичних і технічних експертів. Результати показали, що у 20% випадків штучний інтелект надає небезпечні поради.

"Двадцять відсотків проблемних відповідей, як на мене, недостатні для щоденного використання в системі охорони здоров’я", — сказала вона.

Нагадаємо, Росія почала оснащувати ударні дрони штучним інтелектом.

Також нещодавно штучний інтелект показав, як бачить апокаліпсис

медики штучний інтелект лікарі допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року