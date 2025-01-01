Професори оцінили роботу ШІ для постановки діагнозів замість лікарів

Жінка сидить за комп'ютером. Фото: Pexels

Лікарі, які перевіряли рекомендації, надані пацієнтам за допомогою штучного інтелекту, дійшли висновку, що ця технологія поки що недостатньо розвинена для безпечного використання у медицині. Попри те, що перспектива для якісної роботи є, використовувати штучний інтелект для постановки діагнозу та лікування наразі дуже рано.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Штучний інтелект поки не готовий ставити діагнози

Журналісти The Washington Post поспілкувалися з кількома фахівцями, які тестували ШІ у своїй практиці. Так, професор Крістофер Шарп зі Стенфордського медичного університету використав модель GPT-4 для створення рекомендацій.

У прикладі зі скаргами на свербіж губ після вживання помідорів ШІ припустив алергічну реакцію та порадив уникати продукту, застосовувати антигістамінні препарати й стероїдний крем.

Однак Шарп зазначив, що така відповідь є небезпечною, оскільки стероїдні креми можуть пошкодити ніжну тканину губ.

Професорка Роксана Данешджу протестувала ШІ на іншій ситуації. Від пацієнтки надійшла скарга на мастит, викликаний грудним вигодовуванням. ChatGPT запропонував гарячі компреси та масаж, хоча правильними діями у такому випадку є холодні компреси й уникнення надмірної стимуляції. Данешджу також провела масштабне дослідження, залучивши 80 медичних і технічних експертів. Результати показали, що у 20% випадків штучний інтелект надає небезпечні поради.

"Двадцять відсотків проблемних відповідей, як на мене, недостатні для щоденного використання в системі охорони здоров’я", — сказала вона.

Нагадаємо, Росія почала оснащувати ударні дрони штучним інтелектом.

Також нещодавно штучний інтелект показав, як бачить апокаліпсис.