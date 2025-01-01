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ИИ вместо врача — профессора оценили его корректность работы

1 января 2025 13:27
Андрей Плахонин - Редактор
Профессора оценили работу ИИ для постановки диагнозов вместо врачей
Женщина, сидящая за компьютером. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Врачи, проверявшие рекомендации, предоставленные пациентам с помощью искусственного интеллекта, пришли к выводу, что эта технология пока недостаточно развита для безопасного использования в медицине. Несмотря на то, что перспектива для качественной работы есть, использовать искусственный интеллект для постановки диагноза и лечения очень рано.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Журналисты The Washington Post пообщались с несколькими специалистами, тестировавшими ИИ в своей практике. Профессор Кристофер Шарп из Стэнфордского медицинского университета использовал модель GPT-4 для создания рекомендаций.

В примере с жалобами на зуд губ после употребления помидоров, ИИ допустил аллергическую реакцию и посоветовал избегать продукта, применять антигистаминные препараты и стероидный крем.

Однако Шарп отметил, что такой ответ опасен, поскольку стероидные кремы могут повредить нежную ткань губ.

Профессор Роксана Данешджу протестовала ИИ на другой ситуации. От пациентки поступила жалоба на мастит, вызванный грудным вскармливанием. ChatGPT предложил горячие компрессы и массаж, хотя правильными действиями в таком случае являются холодные компрессы и избегание чрезмерной стимуляции. Данешджу также провела масштабное исследование, привлекая 80 медицинских и технических экспертов. Результаты показали, что в 20% случаев искусственный интеллект дает опасные советы.

"Двадцать процентов проблемных ответов, по-моему, недостаточны для ежедневного использования в системе здравоохранения" , — сказала она.

Напомним, Россия начала оснащать ударные дроны искусственным интеллектом.

Также недавно искусственный интеллект показал, как видит апокалипсис .

медики искусственный интеллект врачи помощь

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