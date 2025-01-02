Ревматоидный артрит – как питание влияет на состояние суставов

Боль в руке. Фото: Pexels

Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, вызывающее боль, отек и скованность в суставах. Несмотря на то, что специальной диеты для лечения артрита нет, сбалансированное питание способно облегчить симптомы и улучшить общее состояние здоровья.

Новини.LIVE расскажет, как следует скорректировать свое питание для хорошего самочувствия.

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Одним из полезных элементов рациона есть рыбий жир. Его свойства помогают снизить воспаление, а также облегчают боль и скованность суставов. Рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, оливковое масло и другие продукты, богатые мононенасыщенными жирами.

Что следует исключить из рациона

Некоторые продукты могут усугублять воспаление, поэтому их следует избегать:

масло и маргарин (особенно после нагревания);

обработанное красное мясо (колбасы, сосиски);

фастфуд и полуфабрикаты;

промышленные хлебобулочные изделия (кексы, печенье, торты);

употребление свыше 6 г соли в день может повысить воспаление и увеличить риск высокого кровяного давления;

продукты, приготовленные в большом количестве растительного масла или жира;

жареное мясо, картофель фри, чипсы;

алкоголь;

консервы, соусы, быстрорастворимые супы;

продукты с химическими добавками (красители, консерванты).

Сбалансированное питание без излишка соли и вредных жиров является важным дополнением к комплексному лечению артрита.

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