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Артрит может поразить любого человека — как следует питаться

2 января 2025 09:11
Андрей Плахонин - Редактор
Ревматоидный артрит – как питание влияет на состояние суставов
Боль в руке. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, вызывающее боль, отек и скованность в суставах. Несмотря на то, что специальной диеты для лечения артрита нет, сбалансированное питание способно облегчить симптомы и улучшить общее состояние здоровья.

Новини.LIVE расскажет, как следует скорректировать свое питание для хорошего самочувствия.

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Одним из полезных элементов рациона есть рыбий жир. Его свойства помогают снизить воспаление, а также облегчают боль и скованность суставов. Рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, оливковое масло и другие продукты, богатые мононенасыщенными жирами.

Что следует исключить из рациона

Некоторые продукты могут усугублять воспаление, поэтому их следует избегать:

  • масло и маргарин (особенно после нагревания);
  • обработанное красное мясо (колбасы, сосиски);
  • фастфуд и полуфабрикаты;
  • промышленные хлебобулочные изделия (кексы, печенье, торты);
  • употребление свыше 6 г соли в день может повысить воспаление и увеличить риск высокого кровяного давления;
  • продукты, приготовленные в большом количестве растительного масла или жира;
  • жареное мясо, картофель фри, чипсы;
  • алкоголь;
  • консервы, соусы, быстрорастворимые супы;
  • продукты с химическими добавками (красители, консерванты).

Сбалансированное питание без излишка соли и вредных жиров является важным дополнением к комплексному лечению артрита.

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