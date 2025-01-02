Ревматоидный артрит – как питание влияет на состояние суставов

Артрит может поразить любого человека — как следует питаться
Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, вызывающее боль, отек и скованность в суставах. Несмотря на то, что специальной диеты для лечения артрита нет, сбалансированное питание способно облегчить симптомы и улучшить общее состояние здоровья.
Новини.LIVE расскажет, как следует скорректировать свое питание для хорошего самочувствия.
Что стоит есть людям, страдающим ревматоидным артритом
Одним из полезных элементов рациона есть рыбий жир. Его свойства помогают снизить воспаление, а также облегчают боль и скованность суставов. Рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, оливковое масло и другие продукты, богатые мононенасыщенными жирами.
Что следует исключить из рациона
Некоторые продукты могут усугублять воспаление, поэтому их следует избегать:
- масло и маргарин (особенно после нагревания);
- обработанное красное мясо (колбасы, сосиски);
- фастфуд и полуфабрикаты;
- промышленные хлебобулочные изделия (кексы, печенье, торты);
- употребление свыше 6 г соли в день может повысить воспаление и увеличить риск высокого кровяного давления;
- продукты, приготовленные в большом количестве растительного масла или жира;
- жареное мясо, картофель фри, чипсы;
- алкоголь;
- консервы, соусы, быстрорастворимые супы;
- продукты с химическими добавками (красители, консерванты).
Сбалансированное питание без излишка соли и вредных жиров является важным дополнением к комплексному лечению артрита.
Напомним, профессора из Стэнфордского медицинского университета проанализировали рекомендации, диагнозы и схемы лечения от искусственного интеллекта и сделали потрясающее заявление по качеству его работы.
Также ученые объяснили, какая польза в вине для сердца.
Читайте Новини.LIVE!