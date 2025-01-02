Средняя температура тела меняется — исследование Стэнфорда

Градусник для измерения температуры тела. Фото: Pexels

Ученые Стэндфордского университета провели исследование, ставящее под сомнение давно устоявшийся стандарт средней температуры человеческого тела — 36,6 °C. Согласно их выводам, современная нормальная температура ниже и имеет более широкий диапазон, чем ранее считалось.

Об этом сообщает Financial Express.

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У людей изменилась температура тела

Исследование, опубликованное в журнале eLife под руководством доктора Джули Парсоннет, включало анализ 618 306 измерений температуры полости рта у взрослых. Эти данные собирались в период с 2008 по 2017 год. Ученые использовали алгоритмы машинного обучения для устранения влияния заболеваний и провели детальный анализ температурных тенденций.

Результаты показали, что нормальная температура тела человека варьируется от 36,2 до 36,8°C. Это свидетельствует о том, что принятое значение в 36,6°C завышено. В частности, исследователи отмечают, что средняя температура в США за последние два столетия снизилась, по меньшей мере, на 0,05°C.

Почему температура тела у людей со временем снижается

Доктор Парсоннет объясняет, что понижение температуры может быть связано с несколькими факторами. К примеру, на это могло повлиять улучшение условий жизни: доступ к качественному питанию, комфортные условия проживания, снижение физиологического стресса. Кроме того, современная медицина и гигиена значительно сократили распространение длительных заболеваний, влияющих на обмен веществ.

"Мы физиологически отличаемся от наших предков", — отмечает доктор Парсоннет.

Как повлияют новые исследования на медицинскую сферу

Понижение средней температуры тела имеет принципиальное значение для современной медицины. К примеру, даже само явление лихорадки требует переосмысления, ведь нормальный температурный диапазон может значительно отличаться у каждого человека.

"Большинство людей, в том числе врачей, до сих пор считают нормой 36,6 °C. На самом деле нормальная температура индивидуальна и редко составляет именно 36,6 °C" , — отметила Парсоннет.

Понимание реальной средней температуры тела поможет избежать неправильных диагнозов.

Напомним, артрит является заболеванием, которое может возникнуть у любого. Однако правильная диета поможет минимизировать риски ухудшения самочувствия.

Также недавно ученые оценили, насколько хорошо искусственный интеллект ставит диагнозы и составляет схему для лечения.