У людей обнаружили новую группу крови — результаты исследования

Образцы крови. Иллюстративное фото: imd.ua

Ученые в сентябре 2024 года сообщили об открытии новой группы крови у людей. Она отличается тем, что не имеет антигена AnWj, который обычно фиксируют у более 99,9% людей.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Новая группа крови

В 1972 году во время исследования крови беременной женщины врачи обнаружили особенность — в эритроцитах отсутствовала важная молекула, что стало толчком к длительному исследованию крови.

Ведущий автор исследования доктор Луиза Тилли назвала это огромным открытием. Так, группа крови MAL не имеет антигена AnWj, который обычно присутствует у более 99,9% людей. Это стало важным для медицины, потому что в случае неправильного переливания крови у человека может возникнуть серьезная иммунная реакция из-за несоответствия антигенов.

"Предварительные исследования показали, что AnWj на самом деле не присутствует у новорожденных, а появляется вскоре после рождения", — говорится в материале.

Генетические исследования установили, что антиген AnWj отсутствует именно из-за наследственных мутаций. По мнению ученых, это открывает новые возможности для точного диагностирования и лечения болезней крови.

Напомним, ученые Стэнфордского университета провели исследование, которое ставит под сомнение давно устоявшийся стандарт средней температуры человеческого тела — 36,6 °C. Согласно их выводам, современная нормальная температура является более низкой и имеет более широкий диапазон, чем ранее считалось.

Также недавно ученые оценили, насколько хорошо искусственный интеллект ставит диагнозы и составляет схему для лечения.