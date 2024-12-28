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Німеччина побоюється масового від’їзду сирійських лікарів

28 грудня 2024 07:45
Андрій Плахонін - Редактор
Німеччина не хоче щоб сирійські лікарі виїжджали з країни
Лікарі. Фото ілюстративне: МОЗ
Андрій Плахонін - Редактор

Німеччина стикається з гострою нестачею робочої сили в медичній сфері. У Міністерстві охорони здоров'я країни побоюються, що усунення Башара Асада від влади в Сирії може спровокувати масове повернення сирійських лікарів на батьківщину. Як наслідок, німецький сектор охорони здоров’я зазнає серйозних втрат.

Про це повідомляє Euronews.

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За даними видання Euronews, за останнє десятиліття Німеччина стала ключовим місцем для сирійських біженців. Серед них — тисячі висококваліфікованих фахівців, які значно посприяли розв'язуванню проблем із заповненням вакансій у сфері охорони здоров’я.

Сирійські лікарі зараз становлять найбільшу групу іноземних медиків у Німеччині, і їхня частка сягає 2-3%. Лише в лікарнях працює близько 5000 сирійців, а загальна кількість лікарів із Сирії перевищує 6000 осіб.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер наголошує, що повернення цих фахівців до Сирії може призвести до втрати цілих секторів медичних послуг. Вона зазначила, що уряд докладатиме зусиль, аби забезпечити сирійським медикам умови для інтеграції, зокрема у соціальному та професійному аспектах.

Однак у Німеччині визнають, що втримати медичних працівників нелегко. Зокрема, низькі зарплати порівняно з США чи Швейцарією, нерегламентований робочий день і нестача персоналу ускладнюють утримання кадрів.

Голова Німецької федерації лікарень Геральд Гасс пояснив, що частина сирійських лікарів може розглянути повернення на батьківщину за умови стабілізації ситуації в Сирії. Водночас багато хто з них інтегрувався в німецьке суспільство й планує залишитися.

Нагадаємо, лікарі дали пораду, що треба робити при болях у шлунку та як собі зарадити. Також нещодавно стало відомо, що у Львівському національному медичному університеті вдосконалять програму навчання. Над цим працюватимуть відомі лікарі. 

Німеччина Сирія біженці медицина лікарі

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