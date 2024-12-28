Германия не хочет чтобы сирийские врачи уезжали из страны

Врачи. Фото иллюстративное: Минздрав

Германия сталкивается с острой нехваткой рабочей силы в медицинской сфере. В Министерстве здравоохранения страны опасаются, что отстранение Башара Асада от власти в Сирии может спровоцировать массовый возврат сирийских врачей на родину. Как следствие, немецкий сектор здравоохранения несет серьезные потери.

Об этом сообщает Euronews.

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По данным издания Euronews, в последнее десятилетие Германия стала ключевым местом для сирийских беженцев. Среди них – тысячи высококвалифицированных специалистов, значительно способствовавших решению проблем с заполнением вакансий в сфере здравоохранения.

Сирийские врачи сейчас составляют самую большую группу иностранных медиков в Германии, и их доля составляет 2-3%. Только в больницах работает около 5000 сирийцев, а общее количество врачей из Сирии превышает 6000 человек.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отмечает, что возвращение этих специалистов в Сирию может привести к потере целых секторов медицинских услуг. Она отметила, что правительство будет прилагать усилия, чтобы обеспечить сирийским медикам условия для интеграции, в том числе в социальном и профессиональном аспектах.

Однако в Германии признают, что удержать медицинских работников нелегко. В частности, низкие зарплаты по сравнению с США или Швейцарией, нерегламентированный рабочий день и нехватка персонала затрудняют содержание кадров.

Глава Немецкой федерации больниц Геральд Гасс пояснил, что часть сирийских врачей может рассмотреть возвращение на родину при стабилизации ситуации в Сирии. В то же время многие из них интегрировались в немецкое общество и планируют остаться.

Напомним, врачи дали совет, что нужно делать при болях в желудке и как себе помочь. Также недавно стало известно, что во Львовском национальном медицинском университете усовершенствуют программу обучения. Над этим будут работать известные врачи.