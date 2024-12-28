Германия не хочет чтобы сирийские врачи уезжали из страны

Германия опасается массового отъезда сирийских врачей
Германия сталкивается с острой нехваткой рабочей силы в медицинской сфере. В Министерстве здравоохранения страны опасаются, что отстранение Башара Асада от власти в Сирии может спровоцировать массовый возврат сирийских врачей на родину. Как следствие, немецкий сектор здравоохранения несет серьезные потери.
Об этом сообщает Euronews.
Германия не хочет остаться без квалифицированных врачей
По данным издания Euronews, в последнее десятилетие Германия стала ключевым местом для сирийских беженцев. Среди них – тысячи высококвалифицированных специалистов, значительно способствовавших решению проблем с заполнением вакансий в сфере здравоохранения.
Сирийские врачи сейчас составляют самую большую группу иностранных медиков в Германии, и их доля составляет 2-3%. Только в больницах работает около 5000 сирийцев, а общее количество врачей из Сирии превышает 6000 человек.
Министр внутренних дел Нэнси Фезер отмечает, что возвращение этих специалистов в Сирию может привести к потере целых секторов медицинских услуг. Она отметила, что правительство будет прилагать усилия, чтобы обеспечить сирийским медикам условия для интеграции, в том числе в социальном и профессиональном аспектах.
Однако в Германии признают, что удержать медицинских работников нелегко. В частности, низкие зарплаты по сравнению с США или Швейцарией, нерегламентированный рабочий день и нехватка персонала затрудняют содержание кадров.
Глава Немецкой федерации больниц Геральд Гасс пояснил, что часть сирийских врачей может рассмотреть возвращение на родину при стабилизации ситуации в Сирии. В то же время многие из них интегрировались в немецкое общество и планируют остаться.
Напомним, врачи дали совет, что нужно делать при болях в желудке и как себе помочь. Также недавно стало известно, что во Львовском национальном медицинском университете усовершенствуют программу обучения. Над этим будут работать известные врачи.
Читайте Новини.LIVE!