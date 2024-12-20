Програму Львівського НМУ допоможуть вдосконалити відомі лікарі

Відомі лікарі вдосконалять програму навчання для медиків Львова
У Львівському національному медичному університеті вдосконалять програму навчання. З цим допоможуть відомі на весь світ лікарі Генрі Марш та Рейчел Кларк.
Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.
Навчальна програма у Львівському НМУ
Голова ОВА Максим Козицький під час зустрічі з лікарями домовилися про співпрацю у вдосконаленні навчальної програми медичного університету.
Відомо, що Львівська область регулярно приймає на лікування воїнів і цивільних, які постраждали через війну. Загалом туди переїхали понад 10 тисяч людей з інвалідністю та 30 тисяч пенсіонерів.
Він закликав лікарів Генрі Марш та Рейчел Кларк допомогти у формуванні навчальних програм, поєднуючи теорію з практикою та всіма сучасними підходами. Тому в університетську лікарню приїдуть британські хірурги, які допоможуть студентам отримати актуальні практичні знання.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав центр протезування та реабілітації Superhumans у Львові. Заклад повністю адаптований для людей з інвалідністю.
Також ми писали, що у Львові між мешканцями одного з будинків виник скандал через встановлення пандуса біля входу. Міська рада перевірила та встановила, що він відповідає всім нормам та закликала львів'ян бути дружніми.
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