Програму Львівського НМУ допоможуть вдосконалити відомі лікарі

Генрі Марш та Рейчел Кларк з Максимом Козицький. Фото: Львівська ОВА

У Львівському національному медичному університеті вдосконалять програму навчання. З цим допоможуть відомі на весь світ лікарі Генрі Марш та Рейчел Кларк.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

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Голова ОВА Максим Козицький під час зустрічі з лікарями домовилися про співпрацю у вдосконаленні навчальної програми медичного університету.

Відомо, що Львівська область регулярно приймає на лікування воїнів і цивільних, які постраждали через війну. Загалом туди переїхали понад 10 тисяч людей з інвалідністю та 30 тисяч пенсіонерів.

Він закликав лікарів Генрі Марш та Рейчел Кларк допомогти у формуванні навчальних програм, поєднуючи теорію з практикою та всіма сучасними підходами. Тому в університетську лікарню приїдуть британські хірурги, які допоможуть студентам отримати актуальні практичні знання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав центр протезування та реабілітації Superhumans у Львові. Заклад повністю адаптований для людей з інвалідністю.

Також ми писали, що у Львові між мешканцями одного з будинків виник скандал через встановлення пандуса біля входу. Міська рада перевірила та встановила, що він відповідає всім нормам та закликала львів'ян бути дружніми.