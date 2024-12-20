Программу Львовского НМУ помогут усовершенствовать известные врачи

Генри Марш и Рэйчел Кларк с Максимом Козицким. Фото: Львовская ОВА

Во Львовском национальном медицинском университете усовершенствуют программу обучения. С этим помогут известные на весь мир врачи Генри Марш и Рэйчел Кларк.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

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Глава ОВА Максим Козицкий во время встречи с врачами договорились о сотрудничестве по совершенствованию учебной программы медицинского университета.

Известно, что Львовская область регулярно принимает на лечение пострадавших из-за войны воинов и гражданских. В общей сложности туда переехали более 10 тысяч человек с инвалидностью и 30 тысяч пенсионеров.

Он призвал врачей Генри Марш и Рэйчел Кларк помочь в формировании обучающих программ, сочетая теорию с практикой и всеми современными подходами. Поэтому в университетскую больницу приедут британские хирурги, которые помогут студентам получить актуальные практические знания.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans во Львове. Заведение полностью адаптировано для людей с инвалидностью.

Также мы писали, что во Львове между жителями одного из домов возник скандал из-за установки пандуса у входа. Городской совет проверил и установил, что он отвечает всем нормам и призвал львовян быть дружественными.