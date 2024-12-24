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Як позбутися болю в шлунку вдома — лікарі дали поради

24 грудня 2024 17:01
Андрій Плахонін - Редактор
Чому болить живіт - причини та способи лікування
Біль в шлунку. Ілюстративне фото: impuls24.com.ua
Андрій Плахонін - Редактор

Біль у шлунку може виникати через різні причини, від незначних до серйозних. Інколи він зникає сам по собі, а інколи стан погіршується, що вимагає звернення до лікаря.

Про це йдеться у матеріалі Healthblog.

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Причини болю в шлунку

Причиною болю вгорі живота є розлад травлення: утворюються надлишки газів та є відчуття переповненості шлунку навіть, якщо ви з'їли небагато. Також це може бути спричинене погано пережованою їжею чи переїданням або через хронічні запори, емоційний стрес чи перевтому.

Серед іншого можна відзначити:

  • куріння, зловживання алкоголем;
  • прийом деяких ліків;
  • синдром подразненого кишечника;
  • порушення функції щитовидної залози;
  • цукровий діабет;
  • пухлина в шлунку.

Легкі болі здатне викликати також потрапляння зайвого повітря в шлунок: відбувається спазм шлункової мускулатури. Зокрема, часто таке відбувається в людей, які полюбляють жувати гумку. Зазвичай такий дискомфорт проходить самостійно.

Крім того, існує кишковий грип, який спричиняють ротавіруси й провокують запалення у шлунку. Через це у людини не лише болить живіт, а й підвищується температура, з'являється діарея, нудота чи блювота.

Також якщо вас часто турбують болі в шлунку, це може бути запалення слизової оболонки внаслідок таких бактерій як сальмонела чи інші збудники. Вони можуть потрапити в організм разом з їжею або забрудненою водою.

Серед цього переліку причин також лікарі називають печію. Він проявляється відчуттям печіння за грудиною або в горлі, а в деяких випадках його супроводжують болі у шлунку. Це відбувається через те, що шлунковий сік разом із їжею потрапляє зі шлунка назад у стравохід.

Ліки проти болю в животі

Для полегшення болю в шлунку при "легких" випадках — підвищеним газоутворенням, нетравленням, переїданням або легким перебігом гастроентериту, можна скористатися такими препаратами:

  • Сорбенти (Ентеросгель, активоване вугілля та Смекта);
    Піногасники (Еспумізан, Симетикон, Колігаз, Боботик та Ентероспазміл);

  • Ферменти (Панкреатин, Мезим Форте, Фестал та Креон);

  • Пробіотики (Біфідумбактерин, Біолакт, Біфіформ та інші).

У деяких випадках можуть бути корисними препарати з груп антацидів та блокатори: перші нейтралізують соляну кислоту в шлунковому соці, а другі — знижують секрецію шлункового соку.

Якщо ви часто відчуваєте біль в животі, то краще звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням.

Раніше Новини.LIVE з'ясували, що потрібно їсти перед сном, аби краще спати. 

А лікарі нагадали, що краще їсти за святковим столом, аби уникнути отруєнь.

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