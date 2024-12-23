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Що потрібно їсти, аби краще спати — фрукти, які допоможуть

23 грудня 2024 13:10
Андрій Плахонін - Редактор
Що робити, щоб заснути — фрукти, які допоможуть
Жінка спить. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Наразі багато українців страждають на безсоння і це негативно впливає на здоров'я. Однак перш ніж тягнутися за снодійним, варто звернути увагу на фрукти, адже вони можуть покращити сон.

Новини.LIVE з'ясували, що потрібно їсти, аби краще спати. 

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Як відомо, багато фруктів містять не лише вітаміни, а й речовини, які сприяють покращенню сну завдяки вмісту мелатоніну, триптофану, магнію або інших корисних компонентів. 

Фахівці Міністерства охорони здоров'я радять звернути увагу на такі фрукти:

  • вишні та черешні (ці ягоди є природним джерелом мелатоніну, гормону, який регулює сон. Її споживання перед сном може допомогти заснути швидше);
  • банани (вони багаті магнієм і калієм, які розслабляють м’язи, а також містять триптофан — амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну);
  • ківі (вітамін C, антиоксиданти та серотонін у ківі допомагають покращити якість сну. Дослідження показують, що споживання 1–2 ківі за годину до сну може сприяти швидшому засинанню);
  • чорниця, малина, полуниця (ці ягоди багаті антиоксидантами, які допомагають зменшити стрес і сприяють релаксації, що може позитивно вплинути на сон);
  • авокадо (хоча технічно це не фрукт, авокадо багатий магнієм, який сприяє розслабленню нервової системи та допомагає заснути);
  • апельсини та інші цитрусові (вони містять вітамін B6, який допомагає організму виробляти мелатонін);
  • ананас (сприяє підвищенню рівня мелатоніну в крові, що може допомогти краще спати);
  • яблуко (яблучна клітковина та природний цукор не дадуть вам прокинутися серед ночі, підтримуючи рівномірний рівень цукру в крові). 

Як споживати фрукти перед сном

Для того, аби краще заснути, варто їсти фрукти за 1-2 години до сну, щоб організм мав час їх засвоїти. Також важливо уникати надмірного споживання цих продуктів, аби не було відчуття тяжкості в шлунку. 

Також додатково варто комбінувати фрукти з іншими заспокійливими продуктами, наприклад, горіхами чи йогуртом.

Можна почати з одного фрукта, який вам подобається, і якщо це допоможе, продовжити його споживати  та експериментуйте з іншими.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що категорично не можна робити ввечері, аби було безсоння. 

Також ми повідомляли, що для нормального самопочуття має кожної доби спати щонайменше вісім годин. Водночас нестача відпочинку може спричинити серйозні наслідки для здоров'я.

харчування здоров'я фрукти сон безсоння

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