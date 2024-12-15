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Як позбутися від безсоння — названо п'ять способів

15 грудня 2024 23:55
Андрій Плахонін - Редактор
Чому виникає безсоння та як його позбутися
Дівчина не може заснути. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Андрій Плахонін - Редактор

Людина для нормального самопочуття має кожної доби спати щонайменше вісім годин. Водночас нестача відпочинку може спричинити серйозні наслідки для здоров'я.

Про це йдеться у матеріалі Liki24.

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Вчені вважають, що людський організм запрограмований на певний режим відпочинку: сім-вісім годин сну вночі та короткий денний відпочинок тривалістю 30-45 хвилин — саме тому люди відчувають сонливість після обіду. 

Водночас нестача сну може спричинити серйозні наслідки:

  • збільшення ваги;
  • розвиток хронічних хвороб, таких як діабет другого типу чи підвищений артеріальний тиск;
  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • ослаблення імунітету й зниження стійкості до інфекцій;
  • погіршення зору та зниження лібідо;
  • проблеми з пам’яттю, концентрацією та роботою мозку;
  • передчасне старіння організму.

Чим загрожує безсоння

Безсоння може підвищувати ризик розвитку психічних розладів, бо таким чином в людини порушується вироблення серотоніну — "гормону щастя" та мелатоніну "гормону сну". Відсутність сну часто свідчить про захворювання, а сонливість вдень вказує на перевтому й сигналізує, що варто відпочити.

Оптимальна тривалість сну для кожної людини індивідуальна та залежить від віку, способу життя, метаболізму, звичок та  фізичної активності.

Приблизно через годину після засинання настає глибокий сон, тривалість якого важлива для відновлення організму.

Причина безсоння

  • Сильні емоційні потрясіння, як негативні, так і позитивні;
  • гормональні зміни у жінок, зокрема під час клімактеричного періоду;  
  • психічні розлади, такі як панічні атаки, депресії чи неврози;  
  • звичка їсти перед сном;  
  • зловживання алкоголем або напоями, що містять кофеїн;  
  • побічна дія певних лікарських препаратів;  
  • хвороби, що супроводжуються болем (артрит, міжхребцеві грижі, онкологічні захворювання);  
  • порушення режиму сну через зовнішні фактори — нічні зміни на роботі, часті перельоти з різницею в часі чи догляд за новонародженими.  

Як вилікувати безсоння

Для початку варто дотримуватися правил гігієни сну. Встановіть власний режим: лягайте й прокидайтеся в один і той самий час щодня, навіть у вихідні. Також краще не використовувати гаджет за 1-2 години до сну: синє світло екранів пригнічує вироблення мелатоніну.

Варто забезпечити комфортні умови в кімнаті: прохолода, тиша, затемнення. Крім того, не використовуйте ліжко для роботи чи перегляду телевізора — воно має асоціюватися лише зі сном.

Регулярна фізична активність не пізніше ніж за 3-4 години до сну допоможе швидше заснути. Водночас краще не вживати увечері кофеїн, алкоголь чи нікотин.

Деяким людям може допомогти медитація, йога або техніки глибокого дихання, аби зняти напругу й розслабитися. Водночас можна набрати теплу ванну або прийняти теплий душ.

Якщо всі ці способи вам не допомогли, можна на ніч приймати мелатонін — натуральний гормон сну, який допомагає нормалізувати ритми сну й неспання. Також швидкому засинанню можуть посприяти ліки, що знижують тривожність або полегшують хронічний біль, якщо він є причиною безсоння.

Нагадаємо, вчені нового дослідження з’ясували, що людина може жити на п'ять років довше, якщо більше займатиметься спортом.

А в літньому віці може погіршуватися пам'ять зокрема, через підвищений тиск та втрату нервових клітин.

здоров'я ліки сон безсоння людина

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